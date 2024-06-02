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台中市優良計程車駕駛人遴選 報名至6月19日

中央社／ 台中2日電

為表揚優良計程車駕駛人，台中市政府交通局今天公布，即日起舉辦「113年優良計程車駕駛人遴選」，受理報名到6月19日截止，獲選者可獲獎狀及獎金6000元。

台中市交通局長葉昭甫表示，統計目前台中市參與計程車服務的專業駕駛已將近1萬人，行駛道路與穿梭大街小巷的接送服務，計程車的行駛範圍不分時段與路線，協助公共運輸的路網更加健全。

葉昭甫指出，台中市舉行優良計程車駕駛人選拔，可望帶動駕駛的榮譽心，獲得優良計程車駕駛人殊榮過程並不容易，參加遴選的駕駛人必須先由台中市各計程車相關公會或工會審核推薦後，通過初審與複審嚴格遴選才能脫穎而出。

「以親切熱情態度服務乘客，更重要的還要有積極參與社會服務的經驗」葉昭甫認為，獎勵表現優良的計程車駕駛人，也代表交通局對計程車駕駛長年投入公共交通運輸的感謝與敬意，獲選優良計程車駕駛者可獲得獎狀及6000元獎金，獎勵優良計程車駕駛熱心又貼心的服務民眾。

交通局說明，台中市優良計程車駕駛人申請條件，應具中華民國國籍、連續領有台中市計程車駕駛人執業登記證達3年以上、近3年內駕駛車輛無違規或肇事紀錄、近5年內未受有期徒刑以上宣告、近5年內未曾獲選為優良職業汽車駕駛人，符合這些條件的台中市計程車駕駛人，請踴躍報名參加選拔。相關申請表格可向台中市各計程車駕駛人所屬公、工會或公司（車行）索取。

台中市 計程車

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