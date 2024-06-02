彰縣體發中心成立 管理學校及體育場館運動設施

彰縣府指出，新成立二級單位「彰化縣體育發展中心」。縣府說明，體發中心分為主管各級學校運動設施的學校設施組，以及掌管縣立體育場館設施的運動設施組，推動體育政策。

彰化縣政府今天發布新聞指出，彰化縣體育發展中心設主任1人，由彰縣府教育處督學黃俊錡兼任，統籌管理縣內體育設施業務，而中心配置有23人，除主任1人外，正式人力3人、約聘僱12人、臨時約僱2人及臨時人力5人。

縣府表示，體發中心分為學校設施組及運動設施組，學校設施組主要掌理縣立各級學校運動設施、體育設備規劃及補助等事項，運動設施組則負責縣立體育場館設施規劃、營運管理、全縣各鄉鎮市公所運動設施補助及維運等事項。

縣府說明，體發中心成立後，將積極推動縣內8大生活圈都有室內大型運動場館設施目標，提供平價、優質服務，並提供高齡者、身心障礙者及游泳教學等公益時段，以鼓勵縣民養成規律運動的好習慣。