不畏風雨！ 台中公益路跑吸引千名跑者雨中開跑

台中清晨雖然下起大雨，但由台中市運動局、童綜合醫院、童傳盛文教基金會共同在清水主辦的「TICS 2024『保腎健康 責無膀貸』第二屆公益路跑活動」仍照常舉辦，並吸引逾千名跑無畏風雨，頂著雨勢開跑。

路跑自台中海洋生態館側起跑，行經台中生態聖地高美濕地風車大道及海角明珠，啦啦隊女神Dora也擔任路跑活動主持人，現場充滿朝氣與活力。

市府運動局副局長游志祥、童綜合醫院董事長童瑞年、童綜合醫院總院長童敏哲、研發創新中心院長歐宴泉、高雄長庚紀念醫院教授陳彥達、台安醫院副院長蔡嘉駿、台中榮總泌尿部主任李建儀、台中港務分公司總經理陳榮聰、台中漁會總幹事趙朝森等人都到場為跑友加油打氣。

游志祥感謝童綜合醫院結合運動倡導保健議題，帶動台中全民運動風氣，鼓勵市民朋友養成規律運動的好習慣。市長盧秀燕鼓勵各年齡層的民眾加入運動行列，並號召親子家庭參加，提升全民運動風氣，鼓勵市民積極走出戶外參與活動，增進健康與規律運動意識，享受健康運動生活。

童瑞年致詞說，該院院連續3天舉辦泌尿國際研討會，路跑活動也讓來參加研討會的國內外醫療專家學者舒展身心；同時也結合德水園身心障礙教養院一起為健康、公益而跑。