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彰化中興莊整修 明年重開張
彰化縣整修歷史建築中興莊，第一期完工後，去年以公益換租模式，讓6名創業青年進駐，成為彰化首處多角化經營的歷史建築觀光亮點。縣府昨天公告，二期工程近日展開，公益換租已到期，即日起暫停開放，每月舉行的眷戀市集也同步停辦，明年下半年工程完工後，將委外營運。
文化局長張雀芬說，中央補助加上彰化縣配合款整修中興莊，2022年10月第一期廣場和環境整備工程完工後，以公益換租模式，出租6個空間給青年創業，2023年元月正式開幕營運，結合每月文創市集，匯集文創業者共同行銷在地特色商品。
張雀芬指出，青年創業租約上月底到期，文化局進行第二期擴大範圍進行整區修復工程，昨起全區封閉施工，預計明年完工後，明年下半年再重新對外開放。
文化局表示，將參考其它縣市眷村活化再利用模式，以促參條例招商委外經營，朝向眷村美食、眷村住宿體驗、藝術家駐村、文化商店、中興莊故事館等，多元使用規畫。
彰化中興莊1950年興建，主要作為國共內戰末期山東撤退來台的青島保安旅官兵與眷屬眷村，起初命名中興新村，因與南投中興新村撞名，改為中興莊。
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