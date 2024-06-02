假牙補助收價差？彰縣公告引牙醫不滿

彰化縣補助老人裝假牙，早期曾發生牙醫師收取價差，縣府公告禁止後，昨天彰化縣社會處公告，鼓勵檢舉合約牙醫師收價差，引起各界關注。到底有沒有牙醫師收價差？社會處澄清，只是對外提醒，沒有查到實例。議員批評，縣府查無實據就公告，根本破壞牙醫師形象，也妨礙醫病關係。

彰化縣2015年起補助老人裝假牙，原本每年編列2億元預算，限額補助6500人，實施後有民眾反映，牙醫師以升級假牙材質為由，收取1千至5千不等價差，縣府調查發現是溝通問題，最後僅公告不得收取價差。

縣府今年編列7500萬元預算，補助一般老人裝假牙，中低收入戶老人則編列900萬元，3月至9月底受理申請補助，結果社會處昨天公告，近來長者到縣府合約院所裝假牙，發生診所收取假牙差額，重申禁止收價差，並呼籲檢舉，若未依合約執行，將終止合約，並將超收費用還給就診者。

縣府公告引發關注，社會處隨後表示，公告內容純屬提醒，並未收到民眾反映，也沒有實際證據，查獲院所收取差額。基層質疑，縣府公告有收差額，隨後又說沒有實例，根本自相矛盾。

有彰化牙醫師認為，縣府公告讓民眾一頭霧水，也傷害牙醫師整體形象，若無實例就公告，會惡化醫病關係。基層表示，縣府補助的公版醫材太死板，坊間自行升級的例子很多，只是礙於規定不能公開。

縣議員曹嘉豪表示，縣政府補助「公版」假牙，未必適合每名長者，縣府應評估實質功效，但至少要查明真相後，再對外公告，以免引起爭議。