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偏鄉搭車難 南投推「噗噗共乘」

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣大眾運輸不便，縣府推動「噗噗共乘」，8月起在名間、竹山、鹿谷試辦。圖／南投縣政府提供
南投縣大眾運輸不便，縣府推動「噗噗共乘」，8月起在名間、竹山、鹿谷試辦。圖／南投縣政府提供

南投縣幅員遼闊，中央補助由鄉鎮公所執行幸福巴士，但部分鄉鎮未開辦。南投縣政府推「噗噗共乘」幸福巴士2.0，舉辦座談會聽取居民交通需求後，8月起將在鹿谷、名間及竹山試營運，貼近地方需要，居民出門不再無車可搭。

幸福巴士計畫原為改善偏鄉交通，南投縣13鄉鎮市共有20條路線、15輛車營運，主要是中巴、9人座、5人座廂型車，路線和班次由9個鄉鎮市公所營運，仍有4鄉鎮未實施；此計畫由鄉鎮公所經營，但執行難度不小，偏鄉交通始終不便利。

南投縣交通管理所表示，幸福巴士由中央公共運輸計畫專案補助，由各公所執行，但有些鄉鎮未開辦，縣府推動「噗噗共乘」，以每年2至3鄉鎮導入，遴選客運或計程車業者進駐，以9人座以下小客車為運具，採公車收費方式辦理，8公里內全票收費25元，第一階段推行區域為竹山、名間、鹿谷，預定8月試營運。

縣府表示，「噗噗共乘」以無公車客運行經地區，或前後1小時內無公車班次預約接送服務，配合公路客運及「台灣好行」路線進行轉乘，接駁至生活圈外地點；另成立預約服務管理中心，受理民眾預約及滾動檢討服務機制，提供更彈性、便利的交通服務。

縣長許淑華強調，改善偏鄉交通是她的政見，南投交通不夠便利，居民和遊客的轉乘、接駁不便，縣府主導營運「噗噗共乘」，新增路線補強各鄉鎮運輸路線不足之處，配合4大交通轉運站設置，打造更便利的交通路網。

偏鄉 南投縣 巴士

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