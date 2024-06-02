中捷被砍傷者募款？詐騙別信

中捷綠線上月21日驚傳砍人事件，乘客2人受傷住院，28歲「長髮哥」前天出院後，17歲呂姓高中生昨天也出院。昨有網友在網路爆料，其母當日也在中捷車廂內遭刺傷，請網友捐款幫助醫藥費。台中市警察局指出，此為詐騙訊息，將追查發文者，呼籲民眾勿上當。

中捷砍人事件受傷的「長髮哥」許姓男子臉上留下2道刀傷，前天出院後，後續得請整形外科醫師評估醫美雷射去疤。呂姓高中生在車廂內第一個被砍，身中三刀都見骨，右肩、右胸與右上臂都有刀傷。

醫院表示，呂姓高中生右肩12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第3根斷裂，右上臂8公分傷口，經手術清創、縫合，肋骨以鋼絲固定，昨天出院；他傷勢穩定，胸口、背部、手臂各留下長長的傷疤，醫師建議休養3個月。

呂父昨天在兒子出院時，公開兒子傷勢復原照片，還換上平時帥氣裝扮的服裝，和父母開心出院回家。

中捷砍人事件舉國矚目，昨天有網友在爆料公社公開版，發文「還記得中捷所發生的砍人事件嗎？」網友指她與母親當天也搭上台中捷運，遭嫌犯刺傷送醫，但母親因有糖尿病史無法買保險，醫療費約需數萬元，請網友幫媽媽集氣，並捐款幫助醫藥費。

中市警局表示，經清查當天送醫民眾，並重看當日車廂影片，除持刀的男子，還有2名男性傷者送醫，沒有網友所指的女性被害人。

警方表示，該貼文為詐騙假訊息。已私訊社團管理員將該文章刪除，避免造成民眾受騙上當；同時將追查發文者到案釐清，依法偵辦。該發文者昨午也在該版面澄清，強調照片遭盜用，呼籲不要上當。