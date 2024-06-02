店家擴音放音樂 中市研議管制

台中工商發達，噪音陳情案件多，議員質疑，商家擴音設備噪音陳情，近年占噪音檢舉案件4成，已成新民怨，南屯有餐廳晚間10時後，仍用擴音設備大聲放音樂，被檢舉就降低音量，根本無法開罰，要求仿效北市府，管制特定區域夜間擴音設備。環保局表示，目前針對營建工地有噪音管制，將研議是否將商家擴音設備納入管制。

都會區深夜噪音擾人，除了飆車族，夜店、餐廳、商家或自助洗衣店等，都讓人夜不成眠。

有民眾說，愈來愈多的自助洗衣店，使用者多為上班族或學生，常在晚間9點到凌晨使用，洗衣機、烘乾機運轉吵人，等待洗衣的人常會喧嘩吵鬧，成為社區噪音亂源。

台中南屯有家餐廳晚上10時後營業，店家擴音大聲放音樂，居民不堪其擾，多次向環保局檢舉，但稽查人員到場時，商家就把音量調小，導致音量未達管制標準；稽查人員無奈疲於奔命，居民問題也未解決。

無黨籍市議員吳佩芸說，根據統計，台中市近年商家擴音設備噪音陳情案件，2022年2048件占43.1%，2023年1943件占38.5%，今年1至4月773件占45.2%，這類噪音占噪音檢舉案平均4成，已成為民怨。

議員表示，台北市去年底修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」公告，明訂晚上10時到隔天上午8時，不得使用有擴音設備播放音樂的商業行為，建議中市府跟進辦理。

環保局長陳宏益說，稽查人員接獲商家噪音檢舉，依規定首次若噪音超標，要求限期改善，經複查仍違規，才依噪音管制法開罰3000元至3萬元罰鍰；稽查人員到店時，店家若調低音量，確實會罰不到，目前僅針對營建工地管制噪音，店家播放音樂或營業商家的聲響，將徵詢各界意見後，再研議是否納入。

環保局表示，高雄市也在2016年公告全市各類噪音管制區內，晚上10時至翌日上午8時不得使用、操作動力機械從事洗、染等商業行為，台中也將研擬是否納入。