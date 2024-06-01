彰化公費長者假牙補助 社會處公告「禁收價差」惹議

彰化縣補助老人裝假牙，疑似發生合約醫療院所收取差額，縣政府社會處今公告鼓勵民眾檢舉，隨後又聲明純屬「提醒」，目前沒查到確實超收差額，有縣議員認為縣政府應查明後再公告以免產生誤解。

彰化縣2015年起實施補助老人裝假牙，起初每年編列兩億元，補助限額6500人，經費用罄就「明年請早」，實施一段時間即民眾向縣政府反映牙醫以假牙材質等理由，收取1千元至5千元不等差價，經調查發現有的是溝通問題，有的證據不足，縣政府事後公告不得收取差價。

縣政府考量財政支出，老人裝置假牙補助款減少，今年一般戶老人假牙補助編列7500萬，低收、中低收老人假牙補助編列約900萬元，3月1日起至9月30日受理申請補助。未料社會處今公告近來長者到縣政府合約老人假牙補助的醫療院所裝置假牙時，發生診所收取假牙差額的情形。

社會處公告指出，縣政嚴正提醒合約醫療院所務必依照契約內容執行，若有超收費用經查證屬實，得終止合約，並把超收費用返還就診者，縣府也請民眾立即檢舉收取老人假牙補助差額的合約醫療院所。不過社會處隨後聲明公告內容純屬提醒，其實沒民眾反映。

有牙醫師認為，縣政府公告令民眾看得一頭霧水，也傷害牙醫師整體形象。縣議員曹嘉豪表示，長老牙口不好，牙齒隨年紀老人而變化很快，縣政府補助「公版」假牙未必好用，長者「不用白不用」就申請補助裝置假牙，部分牙醫師建議修改或升級，產生收取差價的爭議，他認為縣政府應查明事情再對外發布。