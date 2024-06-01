矽品精密響應海洋日淨灘 500名員工清出1600公斤廢棄物

封測大廠矽品精密今天在台中市大甲區松柏漁港北堤沙灘舉辦淨灘活動，近500名員工參加，將廢棄物分類落實並妥善處理，今天共撿拾廢棄物1600公斤，等於1454位台中市民一日垃圾產生量。

矽品與日月光投控集團旗下各子公司一起響應「日月光海洋日-守護海洋、永續希望」大規模環保行動，今天同步在台北、桃園、台中、高雄與澎湖各海域淨灘，以實際行動清除海洋垃圾。期望藉企業跨地合作為社會帶來正面影響，呼籲更多人關注海洋環境議題。

矽品精密副總經理方慎德表示，保護海洋，可以從淨灘開始，淨灘行動不僅能清理陸上的廢棄物，還可有效防止廢棄物進一步擴散至海洋，減少對海洋生態的破壞。

今天活動近500名員工參加，一起將廢棄物分類落實並妥善處理，共撿拾廢棄物1600公斤，相當於 1454位台中市民一日垃圾產生量。