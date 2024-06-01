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綠美橋今年5起墜橋事故 南投人心惶惶今辦法會求平安

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
綠美橋是南投市知名地標，但近年事故不斷，附近居民人心惶惶。圖／南投市公所提供
綠美橋是南投市知名地標，但近年事故不斷，附近居民人心惶惶。圖／南投市公所提供

綠美橋是南投市重要通道，近年來發生多起意外事故，今年墜橋等事件就有5起，附近居民人心惶惶。南投市公所今天舉辦超度法會，市長張嘉哲、縣長許淑華都到場，為南投市多年來因水災、火災、車禍、意外事故等罹難者念佛，祈求地方平安，市公所也將爭取經費修繕綠美橋結構，讓市民安心通行。

綠美橋跨越貓羅溪，是南投市知名地標，因為附近地勢低窪，過去大雨難以消退，淹水嚴重。2020年綠美橋因鋼索、錨頭嚴重鏽蝕，被列為「危橋」，但修繕經費高達數千萬元，南投市公所難以負擔龐大經費，仍未全部修繕，反而常有民眾在綠美橋墜橋尋短，今年至今就有5起事故。

陳姓居民表示，綠美橋是串連南投市東區到市區的要道，燈光照明優美，夜間更成南投地標。不過，因為綠美橋僅通行行人機車、腳踏車，夜間車流量少，導致墜橋事故不少，他們住在附近只要聽到救護車鳴笛，就知道綠美橋又出事了，心裡難免毛毛的。

為了讓地方安心，南投市公所發起超度法會，今天由集集鎮國寺方丈廣心法師主持，居民參與踴躍，認養供桌就有1101桌，從灑淨、引魂召請、念佛開示、佛前大供、蒙山超度，民眾跟著虔心念佛，希望共盡心力。

許淑華說，綠美橋興建完成已27年，是南投市民上班、上學重要通道。為了讓用路人通過時安心，希望透過冥陽兩利的法會，能幫助亡靈往生善處，庇佑地方平安。　

市長張嘉哲表示，綠美橋是重要地標，只要是南投人都一定走過，希望透過這次法會，能替這一帶水域消災解厄，南投市公所也會負起維護責任，持續向中央、縣府爭取經費修繕，改善綠美橋結構、照明設施，確保安全無虞。

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綠美橋事故多，南投縣長許淑華、市長張嘉哲上午參加超度法會，祈求地方平安。圖／南投市公所提供
綠美橋事故多，南投縣長許淑華、市長張嘉哲上午參加超度法會，祈求地方平安。圖／南投市公所提供
綠美橋事故多，南投縣長許淑華、市長張嘉哲上午參加超度法會，祈求地方平安。圖／南投市公所提供
綠美橋事故多，南投縣長許淑華、市長張嘉哲上午參加超度法會，祈求地方平安。圖／南投市公所提供
綠美橋事故多，南投縣長許淑華上午參加超度法會，祈求地方平安。圖／南投市公所提供
綠美橋事故多，南投縣長許淑華上午參加超度法會，祈求地方平安。圖／南投市公所提供

南投 救護車 法會 許淑華

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