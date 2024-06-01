曾與南投中興新村撞名而改名 彰化唯一眷村今起封園整修
彰化縣爭取補助1億7千多萬元整修縣定歷史建築中興莊，即日起閉園，展開第二期修復工程，預定修繕完畢後招商委外營運，明年下半年園區以新面貌登場，將成為彰化縣第一個也是唯一多角化經營的眷村歷史建築。
文化局今年4月起開始中興莊第二期整區修復工程，今公告全區封園施工，園區全面暫停開放，每月第一周舉辦的中興莊眷戀市集同步暫停辦理。
文化局長張雀芬說，中央補助加上彰化縣配合款整修中興莊，2022年10月第一期廣場和環境整備工程完工後，以公益換租模式，出租6個空間給青年創業，2023年元月正式開幕營運，文化局結合每月文創市集，匯集縣內優秀文創業者共同行銷及推廣在地特色商品。
張雀芬指出，青年創業租約昨（5月31日）到期，文化局兩個月前開始進行的第二期整區修復工程擴大範圍，今起全區封閉施工，預計明年竣工，在同年下半年重新對外開放中興莊。文化局將參考其它縣市眷村活化再利用模式，以促參條例招商委外經營彰化中興莊，因全區房屋眾多，朝向眷村美食、眷村住宿體驗、藝術家駐村、文化據點（商店）、中興莊故事館等旅宿、餐飲、文創商店等多元使用規畫。
彰化中興莊民國39年興建，主要作為國共內戰末期山東地區撤退來台的青島保安旅官兵與眷屬的眷村，起初命名中興新村，因與台灣省政府南投中興新村撞名，改為中興莊。保安旅官兵後裔在各行各業頭角崢嶸，曾產生一位國防部長高華柱。2010年縣政府登錄為縣定歷史建築，是縣內目前唯一保留完整的眷村，2012年獲國防部選定為眷村文化保存區。
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