曾與南投中興新村撞名而改名 彰化唯一眷村今起封園整修

彰化縣爭取補助1億7千多萬元整修縣定歷史建築中興莊，即日起閉園，展開第二期修復工程，預定修繕完畢後招商委外營運，明年下半年園區以新面貌登場，將成為彰化縣第一個也是唯一多角化經營的眷村歷史建築。

文化局今年4月起開始中興莊第二期整區修復工程，今公告全區封園施工，園區全面暫停開放，每月第一周舉辦的中興莊眷戀市集同步暫停辦理。

文化局長張雀芬說，中央補助加上彰化縣配合款整修中興莊，2022年10月第一期廣場和環境整備工程完工後，以公益換租模式，出租6個空間給青年創業，2023年元月正式開幕營運，文化局結合每月文創市集，匯集縣內優秀文創業者共同行銷及推廣在地特色商品。

張雀芬指出，青年創業租約昨（5月31日）到期，文化局兩個月前開始進行的第二期整區修復工程擴大範圍，今起全區封閉施工，預計明年竣工，在同年下半年重新對外開放中興莊。文化局將參考其它縣市眷村活化再利用模式，以促參條例招商委外經營彰化中興莊，因全區房屋眾多，朝向眷村美食、眷村住宿體驗、藝術家駐村、文化據點（商店）、中興莊故事館等旅宿、餐飲、文創商店等多元使用規畫。