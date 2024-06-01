中市推到府注射狂犬病疫苗 揪團10隻以上可享優惠

為加強犬貓狂犬病疫苗注射率，台中市動保處今日起推出「10隻以上犬貓到府注射狂犬病疫苗活動」，民眾只要揪團10隻以上犬貓，一起打狂犬病疫苗，就可向動保處申請到府服務，且每隻優惠價140元，活動申請至12月31日。

動保法規定，不論犬貓，每年都應按時施打狂犬病疫苗，違者可裁處3萬到15萬元罰鍰。動保處指出，市府已啟動隨機抽查機制加強裁處，台中市2022年裁處2件，2023年裁處12件，今年至今已裁處9件，呼籲飼主每年應定期帶家中犬貓注射疫苗。

為加強犬貓狂犬病疫苗注射，台中市動保處今日起辦理「10隻以上犬貓到府注射狂犬病疫苗活動」，申請流程簡單，市民只需揪集10隻以上飼養於台中市的犬貓，填寫申請書，並經過里長、社區發展協會理事長或大廈管委會主委的確認和蓋章後，寄送至動保處，動保處將聯繫確認時間及地點為犬貓注射狂犬病疫苗。

動保處表示，為合理分配及運用動物醫療資源，飼主應依獸醫師指示控制動物的行動，如實際注射隻數不到10隻，將列為黑名單，不得再提出申請。

動保處提到，除到府注射活動外，飼主也可選擇至249家委辦注射動物醫院，另可參加在狂犬病高風險區及獸醫資源缺乏區舉辦的免費犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動。