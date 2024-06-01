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中市餐廳夜間放音樂「好吵」難查 議員籲加強管制擴音設備

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
無黨籍市議員吳佩芸說，夜間製造噪音不只車輛，夜店、店家、攤商等商家播放音樂或卡拉ok，也造成居民困擾。圖／吳佩芸提供
無黨籍市議員吳佩芸說，夜間製造噪音不只車輛，夜店、店家、攤商等商家播放音樂或卡拉ok，也造成居民困擾。圖／吳佩芸提供

台中市噪音陳情案件數高，其中商家擴音設備噪音陳情案，更占將近一半。議員接獲民眾陳情，指台中市南屯區有餐廳夜間10時後仍大聲放音樂，居民檢舉，但稽查人員到場，商家立即調小音量，導致音量未達管制標準，無法開罰，要求環保局應參考台北市，對夜間使用擴音設備大聲放音樂的商家加強管制。環保局長陳宏益表示，台中目前針對營建工地有噪音管制，將研議是否將商家擴音設備納入管制。

夜間製造噪音不只車輛，夜店、店家、攤商等商家播放音樂或卡拉ok，也造成居民困擾。台中市南屯區有餐廳晚上10時後營業，仍大聲放音樂，居民不堪其擾向環保局檢舉，但稽查人員到場時，商家就把音量調小，導致音量未達管制標準，稽查人員無奈，居民問題也未解決。

無黨籍市議員吳佩芸說，根據統計，台中市近年商家擴音設備噪音陳情案件，2022年共2048件，占43.1%，2023年共1943件，占38.5%，今年1至4月共773件，占45.2%，商家幾乎占近半數，引發民怨。

議員說，台北市去年底修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」公告，明訂禁止在晚上10時到隔天上午8時，不得有使用擴音設備播放音樂的商業行為，建議中市府跟進辦理。

吳佩芸提到，根據環境部統計，台中市2022年、2023年的車輛噪音陳情數共7048件，六都第二，但裁罰件數僅1732件，只占24%，六都最低；台中市聲音照相執法設備也僅13部，在六都中吊車尾，陳情量龐大，執法設備卻不足，要求環保局應該積極編列預算採購聲音照相執法設備。

環保局長陳宏益表示，今年編列預算3500萬，採購聲音照相執法設備，較去年經費1600萬增加一倍，將可增加量能。

陳宏益也說，許多商家噪音檢舉案，稽查人員到場時店家配合調低音量，使量測未超標，確實有罰不到的情形，目前台中針對營建工地採取行為法的管制，至於商家播放音樂的部分，將徵詢各方意見，研議是否納入管制。

噪音 環保局長 音樂

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