台中山海線賞荷 這景點可追火車拍照打卡
台中山海線有許多荷花池景點，荷花現正陸續盛開，到清水趙家古厝荷花池賞花後，走在自行車道旁，還可看到火車行經山腰；外埔石頭公園生態池和山線東勢林業文化園區貯木池的荷花也盛開，吸引遊客拍照打卡。
東勢林業文化園區貯木池荷葉與荷花都吸引遊客拍照，貯木池近幾年栽植大安水蓑衣等水生植物營造生態景觀，貯木池生態豐富。
清水區下湳里五福圳是清水區知名騎自行車旅遊點，下湳里趙家古厝前院半月池荷花已陸續盛開，吸引遊客賞花拍照。遊客在臉書分享此處賞花行程，遊客說，賞完荷花，從荷園路走到底有大樹乘涼的保安尊王廟，廟前即五福圳自行車道，走在路上可看到火車奔馳。
海線另一處賞荷景點是外埔區石頭公園，農場主人前縣議員葉石頭2020年重新改造園區，成為休閒農園與婚紗攝影棚園區，池內荷花也陸續綻放。
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