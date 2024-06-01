英勇救人 苗栗高中生、中捷長髮哥出院了

苗栗縣立興華高中學生林雅各日前六度衝火場救人，他因吸入過多濃煙一氧化碳中毒住院，昨天林雅各接受第3次高壓氧治療後出院。林雅各說，「不用擔心，我狀況很好」，向各界表達謝意。外界把林雅各比喻為中捷「長髮哥」，林的母親說，兒子只是無名小卒，太衝動了被她「小念」一頓，又為他救人的舉動所感動。

在中捷傷人事件中奮勇抵抗歹徒的「長髮哥」昨天也出院，臉上留下兩道長達9公分、4公分的疤痕。他透過醫院錄影感謝外界關心，他復原良好，對這件事沒太多想法。被砍3刀的呂姓高中生預計今天出院。中市府表示，中捷事件共有17名英勇乘客，周二將公開表揚，長髮哥、雨傘哥、黑衣大叔等都將出席。

林雅各日前凌晨六度衝入濃煙密布的火場，救出高齡70歲的賴姓獨居老翁，兩人都因為吸入濃煙住院治療。賴姓長者狀況穩定，因為年紀較大，院方建議多進行幾次高壓氧療程，下周才會出院。

林雅各母親韋美華說，兒子不是消防員，身上沒有防護措施，覺得兒子太衝動，被她念了一頓；看到監視器畫面， 情況真的好危險，見兒子一再衝入火場救人，也讓她感動；兒子只是「無名小卒」，每個人都有救人之心，社會的讚譽有些誇大了，很感謝社會的關心。

苗栗縣消防局長匤夢麟說，林雅各救人事蹟值得肯定，但火災現場很難掌握，如果沒有足夠訊息和防護，貿然闖入確實很危險。

中捷「長髮哥」臉上有2道縫合並貼上美容膠帶的傷疤，林新醫院表示，長髮哥左臉頰有道從右眼尾延伸到右臉頰下顎處9公分刀傷，另一道從人中畫過嘴唇直至下巴，未來臉部傷口會留疤，待傷口完全癒合，再請整形外科醫師評估醫美雷射去疤。