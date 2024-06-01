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台中垃圾危機 找彰化代燒破局

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
外傳中市環保局近期已與彰化縣府達成共識，由彰化協助代燒台中垃圾，但台中需協助彰化處理飛灰，遭議員質疑根本是「用垃圾換重金屬」。記者余采瀅／攝影
外傳中市環保局近期已與彰化縣府達成共識，由彰化協助代燒台中垃圾，但台中需協助彰化處理飛灰，遭議員質疑根本是「用垃圾換重金屬」。記者余采瀅／攝影

各地焚化爐老舊，全國第二大城台中市每天產出2300多公噸垃圾，不過3座焚化爐只能處理2000多公噸，每天處理缺口逼近300公噸，垃圾去化成問題，外傳台中、彰化縣府協議由彰化代燒台中的家戶垃圾，台中則允諾代處理彰化的飛灰等事廢。但中市議員反對，揚言若外縣市事廢送來將號召市民抗議。

台中環保局長陳宏益說，垃圾處理要靠縣市互惠合作，外傳的合作案未定案。彰化縣環保局長江培根說，雙方因條件談不攏不了了之。

台中垃圾去化為何拉警報？陳宏益說，台中市人口成長，3座焚化爐老舊處理量降低，平均每天有150公噸垃圾缺口，先堆置在焚化爐貯坑與大里掩埋場，類似狀況已持續3年，文山焚化爐汰舊換新今年招標，預計4年後完工，未來處理量從600公噸恢復到900公噸，即可補足缺口。

環保局統計，目前每天家戶垃圾約2340公噸，但文山、烏日、后里焚化爐只能處理2053公噸，缺口287公噸。民進黨議員張芬郁說，2022年一般垃圾量63.23萬公噸，2023年增加為68.11萬公噸，大里垃圾場去年堆積25萬公噸，目前已增為30萬公噸，焚化爐、掩埋場跟不上垃圾成長的速度。

議員曾威說，台中垃圾問題一觸即發，文山焚化爐整改今年招標，明年才動工，但掩埋場明年將飽和，每年有3萬至5萬頓垃圾無處去；市府最近找彰化代燒垃圾，卻須運回有毒的飛灰，對市民不公平。

議員施志昌說，傳出台中、彰化互惠處理垃圾，5月22日簽署，還打算把飛灰送到外埔綠能園區，他堅決反對，絕對會號召抗議。議員林德宇說，霧峰掩埋場的飛灰儲存量已飽和，為了代燒垃圾，要把外縣市飛灰暫存台中，市民無法接受。

中市環保局表示，文山焚化爐汰舊換新前，每年歲修期間處理量不足，等未來更新後即可補足缺口；中市與外縣市互惠處理垃圾，並運回飛灰穩定固化，過去都有前例，飛灰固化後安全穩定，可掩埋處理或用於工程與建築材料，符合環保法規。

彰化縣環保局則證實與中市條件談不攏，已不了了之；溪州焚化爐每年處理29萬至30萬公噸垃圾，每年只剩2萬至3萬處理量，加上彰濱有5000噸封存的事廢代處理，要代處理其他縣市的家戶垃圾有困難。

焚化爐 環保局長

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