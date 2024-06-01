七彩吊橋遊客銳減 取消接駁車可自駕

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋因疫情遊客人數銳減，有時假日僅數百人，居民要求縣府改善營運，帶動部落經濟發展。南投縣政府表示，七彩吊橋將委外經營，提升營運績效，同時取消接駁班車，方便遊客開車參觀，讓遊客不再過門不入，帶動部落產業發展。

南投縣議員全文才說，七彩吊橋2020年6月開幕，因為是全國最高、最長的階梯吊橋，成為熱門旅遊景點，前半年就吸引20萬名遊客。不過，這幾年遊客銳減，對於部落回饋也有限，要求提出改善措施。

部落居民認為，參觀七彩吊橋需由巴士接駁，遊客參觀並不方便，常走完吊橋後又搭接駁車離開，很少在部落停留。當年為了七彩吊橋啟用，居民在餐飲、住宿方面投注不少心力，還規畫小型停車場，沒想到遊客過門不入，對部落經濟幫助不大，遊客也少了深入體驗布農文化的機會，希望明年能取消接駁車，遊客能直接到部落旅遊。

南投縣觀光處長陳志賢說，七彩吊橋斥資5千多萬元打造，開幕至今吸引60萬人次參觀，收入約4300萬元，投資已快打平。不過，隨後因為新冠疫情，國內觀光受到影響，加上颱風、豪雨及疫後出國潮，七彩吊橋參觀人數銳減。

縣長許淑華要求通盤檢討南投觀光風景區經營，減少支出吸引遊客，觀光處經過討論，七彩吊橋將改委外經營，由專業團隊營運，增加管理彈性。

陳志賢說，現在接駁停車場距離七彩吊橋較遠，未來將取消接駁車，讓遊客可以直接開車，或搭乘台灣好行巴士直接進入部落，並串連周邊土虱灣等景點，帶動部落產業鏈發展。