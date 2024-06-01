后里350公頃農地缺水 地方爭設引水路改善

台中后里區大甲溪北岸高灘地因灌溉系統未完善，農民常無水可灌溉，枯水期更嚴重，立委楊瓊瓔爭取4580萬元進行牛稠坑溝引水路一、二期改善工程上月完工，昨天會勘第三期工程，由農水署全額補助1.4億元，完工後受益農地面積達350公頃，改善當地灌溉水源不足問題。

立委楊瓊瓔服務處昨天后里區會勘牛稠坑溝引水路改善工程，台中市水利局專委廖健堯說，大甲溪北岸高灘地位於灌排的尾端，未納入農田水利署灌區，早年由農民自行引水灌溉，近年氣候變遷及乾旱加劇，灌溉用水不足，影響耕作。

立委楊瓊瓔之前爭取4580萬元進行牛稠坑溝引水路一、二期改善工程，改建長達2.5公里灌溉引水路，提供穩定灌溉水源，受惠農地面積約130公頃，第三期工程範圍包括牛稠坑溝新廣大橋上游、四塊厝橫堤旁、磁瑤堤防旁農田灌溉引水路設施系統強化工程等，總經費約1.4億元。

后里區長賴同一說，大甲溪北岸多為高灘地承租戶，早期農民墾荒、開路、挖土溝引水、建造堤防，才有如今肥沃耕地，但土溝滲漏嚴重，加上位於灌排的尾端，旱季蒸發所剩無幾。市議員邱愛珊、陳本添表示，大甲溪北高灘地稻米產量占后里三分之一，還有茂谷柑及榴槤，一、二期工程完工，提供穩定灌溉水源，農民不再憂心無水可用。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，后里區灌溉系統未完善，造成取水困難，枯水期時缺水更加嚴重。一、二期工程改建約2.5公里水路，第三期工程1.4億元經費已獲農水署核定全額補助，預計2至3年後全部完工。

農水署組長孫維廷表示，氣候變遷對農業的影響衝擊，為擴大灌區及服務農民，全力支持非灌區的水路延伸及改善工程。