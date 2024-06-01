中市防災公園未進行演練 遭轟為設而設

花蓮地震喚起防災意識，中市議員批評，全市設置37處防災公園，但除了掛牌公告外，沒有其他設備，也未進行防災公園演練，根本「為設而設」，例如北區英才公園的蓄水池，水質髒又沒維護；市府與民間簽訂災害防救備忘錄只有87家，數量偏低。台中市長盧秀燕說，災害演練主題很多，防災公園演練後續會規畫。

民進黨議員陳俞融說，建設局共規畫37處防災公園，花蓮地震後防災意識提升，但市府迄今未安排相關演練，防災觀念有待提升；北區英才防災公園的避難設施之一蓄水池，現況是下雨後髒汙積水，缺乏維護管理，難道發生災難後，要把這樣的水源給災民嗎？

多名議員說，防災公園不要形同虛設，不是放了個告示牌，填上數據就叫防災公園，主管機關應盤點整合，相關設備要即時處理。

議員質疑，台中市目前與89家民間企業、團體，簽訂災害防救備忘錄，因應緊急特殊狀況，但各局處、各區公所簽訂數量落差大，最多是和平區公所10個，北區公所僅2個，平均各行政區只有2.7家民間企業、團體合作救災，應加強與民間合作。

盧秀燕表示，台中市防災演練非常多，基於人力、物力考量，每次規畫不同主題，上次進行地震防災演練，下次就改水災演練，今年若沒有防災公園演練，後續也會規畫；與民間團體簽訂災害防救備忘錄，市府會繼續努力。

社會局指出，災害演練會視災害型態，選擇適合地點舉行，例如3年前東勢區公所在河濱公園，舉行土石流防汛演習等，未來會督導各公所進行演練。建設局表示，將檢討現有「台中市防災公園規畫指引」，邀請相關單位研議避難設施配置，與社會局合作舉辦演練。