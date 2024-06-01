中市疑似霸凌案激增 議員批處理慢

霸凌事件層出不窮，台中市議員質疑，中市疑似霸凌通報前年122件、15件成立，去年激增到262件、29件成立；依規定得知霸凌後，校方應在20日內確認是否受理，等待期太長，恐延誤導致遺憾。中市教育局長蔣偉民說，20日確認期太長，將要求各校加速判斷，接住每個有需要的孩子。

台中市長盧秀燕說，她在成長過程中也被霸凌，20多歲工作時也遇過，「我完全可以理解，我也是個母親，不會這樣算了」；她說會回頭檢視程序，該通報、該啟動是否通報、啟動？

民進黨員張芬郁說，根據教育局統計，疑似霸凌通報案件持續上升，2021年通報126件、17件成立，2022年122件、15件成立，2023年262件、29件成立；今年迄今通報128件，尚無成立案件。

張芬郁說，整體數字往上攀升，受害學生、家長投訴，教育局處理慢半拍、消極，依據「校園霸凌防治準則」，學校在得知疑似霸凌事件後，應在20個工作日通知是否受理，隨後在5個工作日內組成處理小組，確認期實在太長，後續調查處理得花1個學期。

另外，議員質疑，準則規定為保障學生，可抽離或個別教學，安置或協助轉班等，但各校處置消極，導致霸凌事件越演越烈；有受害者陳情，去年的案件今年還在走程序，當事人持續遠距教學，受教權也受影響。

民進黨議員王立任說，有女高職生今年因霸凌而輕生，學校得知後，雖有校安通報，但直到家長通報霸凌，校方才要求家長提申請，校方在2月底才召開調查小組，校方在學生到輔導室未通報，休學也未通報，消極作為能接住孩子嗎？

王立任說，該生的妹妹讀同校，也疑似發生網路霸凌，近期也休學了；豐原高中去年被霸凌學生輕生，孩子在痛苦中，到底輔導機制能否發揮功能？

蔣偉民表示，20日確認時間確實太長，將要求學校加速確認是否受理，才能進入下個處理流程；女高職生案已啟動調查，將要求學校加速處理，5月初已完成相關訪談；女高職生妹案件已通報，目前啟動調查。

女高職生校方表示，該生在校因家庭、人際、學業問題接受輔導，但未提及霸凌問題，去年5月休學後仍持續輔導，今年初家長告知發生遺憾，校方已進行校安通報，但家長稱只想低調處理，直到1月底告知有霸凌狀況，才請家長申請調查，校方即啟動相關程序。

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