幫乾兒子看小孩挨罰 中市府：非親屬關係需申請登記

台中市議員吳呈賢今天指出，有民眾幫「乾兒子」顧小孩，遭罰新台幣6000元，質疑親友間不能臨時看顧小孩，社會局表示，「乾孫子」非民法親屬關係，若從事收托工作，依規申請登記。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員吳呈賢、吳建德、張彥彤聯合質詢。吳呈賢指出，接獲謝姓民眾陳情，自己與乾兒子為鄰居，因乾兒子夫妻臨時有工作，偶爾拜託她看顧孩子，竟被社會局認定為非法托育，以無保母執照為由，開罰6000元。

社會局長廖靜芝答詢，市府可協助輔導她成為合格保母。吳呈賢表示，謝姓民眾是「工廠老闆娘」並非兼職或全職保母，乾兒子夫妻突然有事，她只是偶爾幫忙看顧「乾孫子」，雙方並無委任關係。乾兒子給她數千至萬元不等費用，是因為要購買孩子的尿布、奶粉等嬰幼兒用品，均為實支實付，並非勞務報酬。

社會局透過文字稿說明，「乾孫子」非民法親屬關係，不適用親屬照顧，若從事收托工作，須依規向社會局申請登記。家長送托未辦理登記的保母，不但無法領取托育補助，保母的照顧能力、居家托育環境等都未通過檢核，也並未投保責任險，對幼兒托育安全及照顧品質影響甚大。

社會局表示，接獲民眾檢舉，該個案未申請居家式托育服務登記，卻收托1名2歲以下幼童，收托時間為每天上午7時30分至下午5時，已照顧10個月，每月收取新台幣1萬5000元，依違反「兒童及少年福利與權益保障法」，裁處被檢舉人6000元罰款。