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前10分鐘免費！埔里路邊停車明起試營運 7月起每小時收20元

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
埔里鎮路邊停車收費6月1日試營運上路，初期採人工開單和智慧停車柱並行，每天上午8時至晚間8時收費，汽車每小時20元。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮路邊停車收費6月1日試營運上路，初期採人工開單和智慧停車柱並行，每天上午8時至晚間8時收費，汽車每小時20元。圖／埔里鎮公所提供

繼南投市實施路邊停車收費後，埔里鎮公告6月1日起開始試營運收費停車，鎮長廖志城指出，試營運期間一律採人工開單方式宣導，6月間路邊停車免費宣導，7月1日起路邊停車正式收費上路，將採人工開單和智慧停車柱並行，收費時段每天上午8時至晚間8時，汽車每小時20元，前10分鐘免費。

埔里鎮長廖志城表示，為改善鎮內各道路的停車亂象，讓有限停車空間做更有效利用，埔里鎮23處路段路邊停車收費6月1日起試營運，1個月的宣導期間免收費，不過7月1日起正式實施，每天上午8時至晚間8時收費，汽車每小時20元，但前10分鐘免費；此外為服務不擅長使用智慧型手機的長者，智慧停車柱可立即繳費，將結合「智慧停車雲端數據平台」，提供車主即時停車資訊。

埔里鎮公所表示，過去路邊停車免費，造成停車格長期遭占用，市區路邊停車收費制上路後，第一階段在鎮內的和平東路、中華路、忠孝一路、八德路、北環路、中山路二段及三段、中正路、北平街、仁愛路等23處路段畫設947個汽車停車格，6月1日起試營運，7月1日正式上路，將可增加路邊停車格周轉率，提供更多人公平、合理的使用停車格。

不少鎮民也在鎮長廖志城的臉書公告下，開心留言指出，「終於收費了！」認為不僅停車位收費，能解決路邊停車格遭長期占用問題，又可改善停車秩序，整頓市容，但也有鎮民反映路邊停車格太少，過去甚至成為私人的花圃、菜園或晾衣場，且現有停車場也不夠，未來希望能再增加停車空間。

埔里鎮公所回覆指出，路邊停車收費制上路後，未來將持續滾動式逐案檢討，同時配合縣府會勘增設停車格，更請求警方加強邊取締違規停車。

埔里鎮路邊停車收費6月1日試營運上路，初期採人工開單和智慧停車柱並行，每天上午8時至晚間8時收費，汽車每小時20元。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮路邊停車收費6月1日試營運上路，初期採人工開單和智慧停車柱並行，每天上午8時至晚間8時收費，汽車每小時20元。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮路邊停車收費6月1日試營運上路，初期採人工開單和智慧停車柱並行，每天上午8時至晚間8時收費，汽車每小時20元。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮路邊停車收費6月1日試營運上路，初期採人工開單和智慧停車柱並行，每天上午8時至晚間8時收費，汽車每小時20元。圖／埔里鎮公所提供

停車格 埔里 廖志城

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