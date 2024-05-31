遭砍學生父籲車廂配愛心爸爸 中捷：全線都有維安

台中捷運砍人案中遭砍傷的呂姓高中生父親今天表示，希望中捷公司能募集「愛心爸爸」，每個車廂配置1名，保護乘車民眾。中捷公司表示，全線已配置維安設施設備。

台中捷運車廂於21日發生持刀傷人案，造成嫌犯及2名乘客受傷送林新醫院救治，2名乘客包括28歲許姓男子「長髮哥」及17歲呂姓高中生。呂姓高中生父親日前籌款新台幣200萬元，捐盾牌以及安全棍給中捷公司，未獲中捷公司接受採納。

呂父今天自錄影片表示，中捷事故短短2分鐘就造成傷害，若無見義勇為的英雄出面，後果會嚴重。他分享自身曾當過家長會長，學校內有很多愛心工作隊，以前公車有車掌小姐，若是捷運上能有愛心爸爸，就能隨時保護乘車民眾。

他說，軍警退休人員、健身教練都可作為愛心爸爸的基本條件，每個車廂配置1名愛心爸爸，使用提供的盾牌、安全棍，有了基本的安全工具，可以保護民眾。

呂父提到，中捷公司年年虧損，但最大的客源來自學生，若學生不安全、父母也不放心，要賺錢也很難。希望中捷砍人事故，不要重重拿起、輕輕放下。

台中捷運公司透過文字稿表示，在攻擊事件發生後，公司已立即調派保全人員全時在營運時段隨車巡邏，捷運系統全線車站也配置維安設施設備，全力維護乘客安全。對於傷者父親的建議，中捷公司表達感謝，將再加以評估。