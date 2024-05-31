快訊

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

孫安佐爆「3進3出普吉島醫院」被狄鶯領回 知情人曝：感情因素

立委問為何捨核電不用、稱核廢問題能克服 卓揆嗆：會去請教侯友宜

台灣野蜂能在中高海拔區生存 助部落生產森林蜜

中央社／ 南投縣31日電

台灣野蜂較西洋蜂適合在中高海拔生存，是生產森林蜜優勢蜂種，南投林業分署今天辦推廣課程，盼透過推動林下經濟輔導，發展更多與環境共存經濟產業模式，增加部落工作機會。

農業部林業及自然保育署南投分署透過新聞稿表示，台灣可經濟飼養蜜蜂主要有低海拔常見的西洋蜂，另一種台灣野蜂（或稱土蜂）則屬東方蜂，族群數量較少；西洋蜂較東方蜂怕冷，活動範圍平均海拔較東方蜂低，因此，台灣野蜂是中高海拔地區主要授粉蜂。

南投林業分署指出，台灣野蜂2017年受東方蜂囊狀幼蟲病毒危害，不到1年時間，西部地區東方蜂群面臨滅絕性死亡。隨著時間推進及族群生物機制，蜂群逐漸出現倖存演化的抗病能力，讓一度近滅絕的台灣野蜂隨著族群繁衍逐漸回溫。

南投分署指出，台灣野蜂因較西洋蜂適合中高海拔生存，適應相對低溫及多樣蜜源植物環境，是林下經濟蜂農生產「森林蜜」優勢蜂種，南投縣高山環繞，擁有豐富多變林地資源提供四季多元蜜源環境，能生產各種不同風味特色蜜，極適合在林地推廣飼養台灣野蜂。

南投分署表示，今天課程針對台灣養蜂產業概況、養蜂管理工具及技術、野蜂來源獲得方式等詳細講解，族人與講者討論未來可能困難，並思考台灣野蜂飼養可行性，透過學習與交流加強養蜂技能，盼未來提高採蜜收獲，也有益山林植物授粉與繁衍。

南投分署長李政賢說，台灣野蜂歷經多年逐漸適應與病毒共存，印證生命終會找到出路；今天在埔里工作站辦理養蜂及蜂產品課程，邀農業部苗栗區農業改良場蠶蜂科及野蜂達人黃永勝授課，吸引仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷、萬豐、南豐等村族人參與。

南投縣 農業部

延伸閱讀

嘉縣正義國小廢校變身 獲全球卓越建設獎肯定

南投埔里路邊停車7/1起收費 杜絕公用淪私人車位

南投草屯垃圾焚化爐不符標準收費貴 停機20年今年8月開拆

與許淑華共推南投巧克力 韓國瑜：她在立院 溫度會更高

相關新聞

前10分鐘免費！埔里路邊停車明起試營運 7月起每小時收20元

繼南投市實施路邊停車收費後，埔里鎮公告6月1日起開始試營運收費停車，鎮長廖志城指出，試營運期間一律採人工開單方式宣導，6...

信義鄉七彩吊橋退燒遊客銳減 取消接駁車可自駕吸客

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋因疫情遊客人數銳減，有時假日僅數百人，居民要求縣府改善營運，帶動部落經濟發展。南投縣政府表示...

中市府今年未移師防災公園演習 挨批「為設而設」

台中市今年發生4起四級以上有感地震，台灣對於防災觀念越來越重視。議員批評，台中市對於防災相關作為慢半拍，不僅今年沒有在防...

方仰寧與北市警察局長擦身 家鄉彰化縣長王惠美這麼說

此次與台北市警察局長職位失之交臂的警察專科學校校長方仰寧，是彰化縣和美人，也曾被彰化縣長王惠美圈選，當過彰化縣警察局長，...

又一時代眼淚 高雄愛河畔「九族文化村」看板消失

高雄愛河旁一棟透天店面過去30多年來都懸掛「九族文化村」的廣告看板，有網友近日發現看板已換上新建案廣告。不少人說，這個看...

台中后里350公頃非灌區農地缺水 地方爭取農水署2億引水工程

台中后里區大甲溪北岸高灘地因灌溉系統未完善，農民常無水可灌溉，枯水期缺水更嚴重，立委楊瓊瓔爭取4580萬元進行牛稠坑溝引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。