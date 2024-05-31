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信義鄉七彩吊橋退燒遊客銳減 取消接駁車可自駕吸客

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉雙龍七彩吊橋長342公尺、最深110公尺，如同山谷間的一道彩虹。圖／南投縣政府提供
信義鄉雙龍七彩吊橋長342公尺、最深110公尺，如同山谷間的一道彩虹。圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋因疫情遊客人數銳減，有時假日僅數百人，居民要求縣府改善營運，帶動部落經濟發展。南投縣政府表示，七彩吊橋將委外經營，提升營運績效，同時取消接駁班車，方便遊客開車參觀，讓遊客不再過門不入，帶動部落產業發展。

南投縣議員全文才說，七彩吊橋2020年6月開幕，因為是全國最高、最長的階梯吊橋，如同山間一道彩虹，成為熱門旅遊景點，前半年就吸引20萬名遊客參觀。不過，這幾年遊客銳減，對於部落回饋也有限，要求提出改善措施。

部落居民認為，參觀七彩吊橋需由巴士接駁，遊客參觀並不方便，往往走完吊橋後又搭接駁車離開，幾乎未在部落停留。當年為了七彩吊橋啟用，居民都在餐飲、住宿方面投注不少心力，還規畫小型停車場，但因為接駁車，遊客過門而不入，對部落經濟幫助不大，遊客也少了深入體驗布農文化的機會，希望明年能取消接駁車，遊客能直接到部落旅遊。

南投縣觀光處長陳志賢說，七彩吊橋斥資5千多萬元打造，從2020年6月開幕至今吸引60萬人次參觀，收入約4300萬元，當初的投資已快打平。不過，隨後因為新冠疫情，國內觀光受到影響，加上颱風、豪雨及疫後出國潮，七彩吊橋參觀人數銳減。

縣長許淑華也要求通盤檢討南投觀光風景區經營，減少支出吸引遊客，觀光處經過討論，也希望七彩吊橋改委外經營，由專業團隊針對七彩吊橋增加彈性管理。

陳志賢說，因為現在接駁停車場距離七彩吊橋較遠，將取消接駁車，讓遊客可以直接開進部落，並協調台灣好行雙巴士開進部落，讓遊客可以在部落住宿、餐飲，增加生態與原民文化體驗活動，吸引遊客觀光、住宿，帶動部落產業鏈發展。

雙龍七彩吊橋因疫情關係、颱風等因素，這兩年遊客銳減，縣府將委外經營，並取消接駁車，重新吸引遊客。圖／南投縣政府提供
雙龍七彩吊橋因疫情關係、颱風等因素，這兩年遊客銳減，縣府將委外經營，並取消接駁車，重新吸引遊客。圖／南投縣政府提供

住宿 南投縣 吊橋

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