中市府今年未移師防災公園演習 挨批「為設而設」
台中市今年發生4起四級以上有感地震，台灣對於防災觀念越來越重視。議員批評，台中市對於防災相關作為慢半拍，不僅今年沒有在防災公園演練過，北區英才防災公園的蓄水池，現況是一片積水，災害來如何因應？市府防災公園根本「為設而設」。市長盧秀燕表示，今年若沒在防災公園舉辦演練，後續也會規劃。
民進黨議員陳俞融說，台中市北區英才公園為防災公園，其中避難設施之一的蓄水池，現況卻是一片積水，質疑難道要災害發生後，才將積水處理，再讓災民使用水源？市府僅是建置而無維護，根本虛應故事。
陳俞融說，建設局於台中市設置共37處防災公園，但台中市今年遲遲未於防災公園舉辦相關演練，顯示盧市府防災觀念落後。
另台中市目前與89家民間企業團體簽訂災害防救備忘錄，但各局處及各區公所簽訂數量參差不齊，最多是和平區公所簽訂10個，北區公所僅簽2個，每一行政區平均僅與2.7家民間企業團體合作救災，要求市府加強與民間合作災害防救。
市議員陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、謝家宜說，防災公園不要形同虛設，不是放了一個告示牌，寫了一些數據就叫防災公園，請負責的主管機關盤點整合，需要補充改善的設備要即時處理。
盧秀燕表示，台中市相關防災演練工作，規劃主題非常多，基於人力、物力考量，每次會有不同的災害主題規劃，上一次規劃地震防災演練，下一次就會規畫水災防災演練，今年若沒有於防災公園舉辦演練，後續也會規畫。至於與民間團體簽訂災害防救備忘錄，盧秀燕說，會繼續努力。
社會局指出，災害演練會視災害型態選擇適合地點舉行，如110年東勢區公所曾於河濱公園辦理土石流防汛演習等；因應災害類型多元，社會局未來也會督導區公所選擇適合場域進行演練。
建設局表示，針對防災公園告示牌標示，將持續優化改善，並檢討現有「台中市防災公園規劃指引」，邀請相關單位共同研議避難設施配置，並配合社會局等機關舉辦防災演練，讓台中市防災公園發揮最大功能。
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