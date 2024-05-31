方仰寧與北市警察局長擦身 家鄉彰化縣長王惠美這麼說

此次與台北市警察局長職位失之交臂的警察專科學校校長方仰寧，是彰化縣和美人，也曾被彰化縣長王惠美圈選，當過彰化縣警察局長，彰化縣長王惠美肯定方仰寧在彰化縣警察局長任內的表現，並希望往縣市警察局長的人選，中央與地方能協調好，局長上任也才比較好做事。

王惠美縣長任內的六任警察局長中，包括方仰寧、許錫榮及張國雄都是彰化人。針對此次方仰寧與台北市警察局長擦身而過一事，王惠美表示，方仰寧是彰化的優秀子弟，且之前在彰化縣警察局長任內的表現備受肯定，當然會希望他可以更上一層樓，希望將來警察局長調動，中央與地方能協調好人選，局長上任也才比較好做事。

方仰寧是在2019年3月到2020年6月擔任彰化縣警察局長，彰化員警對他的印象是事必躬親，治軍嚴謹，讓員警有不小壓力，基層封他「方神」外號，也有不同評價。有員警說，「方神」的想法很多，做事細膩，也勇於任事，不會特別要求績效，是一位好長官。

在大甲媽祖遶境彰化時，方仰寧是歷屆局長中，少見會親自率隊護轎，他面對不守秩序的爭抬鑾轎者，都會強力排除，甚至直接衝到人群，還大聲開嗆，讓員警面面相覷，一名帶隊警官就說：「方神，比我們還衝！」

方仰寧曾擔任台北市警察交通大隊長、警政署交通組長，被認為擁有交通專長，對彰化的交通改善也有想法，他最有名的例子，就是2020年3月2日開張的台61彰化鹿港段區間測速取締，在實施一個多月，即因攝影機韌體出包，導致系統時間失準。方仰寧毅然決定，警方撤銷所有取締3627件罰單，交通部全面要求全台區間測速系統設備須資安檢測後，才能重啟。

方仰寧此次與台北市警察局長擦身而過，彰化有員警認為是他在中正一分局任內強勢處理太陽花學運抗爭有關，此次國會改革法案掀起再一波抗爭行動，而且他又被貼上「藍營」標籤，在此敏感關頭，方仰寧當不上台北市警察局長，應該也是預料中的事。