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南投埔里路邊停車7/1起收費 杜絕公用淪私人車位

中央社／ 南投縣31日電

埔里鎮路邊公有停車格過去不收費，導致許多遭占用淪「私人車位」，鎮公所今天表示，全鎮23路段7月1日起正式實施路邊停車收費，一般車格每小時20元，6月宣導期1個月免收費。

繼南投市3月起實施路邊停車收費後，埔里鎮公所今天也宣布路邊停車收費，6月1日起試營運暨宣導期免收費、7月1日起正式收費，一般車格每小時新台幣20元，收費時間上午8時至晚間8時，前10分鐘免費，實施前占用車位物品將清除。

南投縣13鄉鎮市先前僅集集鎮部分路邊停車格假日收費，導致許多公有停車格被居民長期占用，南投市公所3月起實施收費；草屯鎮公所也預計6月24日至7月7日實施停車收費制度試營運免費宣導期，7月8日至8月18日實施6週半價優惠，正式上路後每小時20元。

埔里鎮公所今天發布資訊表示，收費車種小型車及大型車，一般車格週一至週日上午8時至晚間8時收費，裝卸貨車格週一到週五上午9時至下午4時收費，裝卸貨時間外開放其他小型車停放，依一般車格收費。

鎮公所表示，一般車格每小時20元，大型車輛加倍計收，未滿1小時以1小時計費；逾1小時以上不滿1小時部分以半小時計算；裝卸貨車格每30分鐘計費，每次30元；停車未滿10分鐘離場免收費；收費採掌上型電腦開立繳費單及車牌辨識系統，可至超商繳費、金融機構與電信業者申請代扣停車費、行動支付等。

停車格 南投縣 埔里

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