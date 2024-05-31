台中后里350公頃非灌區農地缺水 地方爭取農水署2億引水工程

台中后里區大甲溪北岸高灘地因灌溉系統未完善，農民常無水可灌溉，枯水期缺水更嚴重，立委楊瓊瓔爭取4580萬元進行牛稠坑溝引水路一、二期改善工程，上月完工，今天再爭取農水署全額補助約1.4億元三期工程，完工後受益農業種植面積達350公頃，改善長年旱期灌溉水源不足問題。

立委楊瓊瓔服務處今天上午辦理「后里區牛稠坑溝引水路第3期改善工程」現勘，台中市議員陳本添、邱愛珊、台中市議員張瀞分服務處執行長張文鴻，農田水利署、台中市政府水利局、后里區長賴同一及陳情人代表馮詠淮、廖明田、許金水、陳欽全等多位農民到場。

台中市政府水利局專委廖健堯簡報說明，后里區大甲溪北岸高灘地位於灌排的尾端，未納入農田水利署灌區，早年由農民自行開墾引水灌溉，近年氣候變遷及乾旱加劇，灌溉用水不足，影響耕作。立委楊瓊瓔爭取4580萬元進行牛稠坑溝引水路一、二期改善工程，改建長達2.5公里灌溉引水路，受惠農地面積約130公頃。

廖健堯表示，一、二期工程完工後，提供穩定灌溉水源，接續推動第三期工程，包括牛稠坑溝新廣大橋上游、四塊厝橫堤旁、磁瑤堤防旁農田灌溉引水路設施系統強化工程等，總經費約1.4億元，感謝楊瓊瓔立委爭取農水署全額補助。

農業部農水署組長孫維廷表示，農水署觀測到氣候變遷對農業的影響衝擊，為擴大灌區及服務農民，經費上全力支持非灌區的水路延伸及改善工程。

后里區長賴同一表示，大甲溪北岸多為高灘地承租戶，早期農民墾荒、開路、挖土溝引水、建造堤防，才有如今肥沃耕地，但土溝滲漏嚴重，加上位於灌排的尾端，旱季蒸發所剩無幾。

台中市議員邱愛珊感謝立委楊瓊瓔爭取農水署全額補助，陳本添說，大甲溪北高灘地不只生產后里1/3水稻，還有種植茂谷柑及榴槤，一、二期工程完工，提供穩定灌溉水源，農民不必再憂心無水可用。