快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

傳代燒台中家戶垃圾 彰化縣環保局：沒共識已不了了之

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，要協助其他縣市的家戶垃圾，空間仍有限。圖／環保局提供
彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，要協助其他縣市的家戶垃圾，空間仍有限。圖／環保局提供

外傳中市環保局近期已與彰化縣府達成共識，由彰化協助代燒台中垃圾，但台中需協助彰化處理飛灰。彰化縣環保局表示，台中市環保局確實曾派員與彰化縣環保局人員協商，希望由彰化縣代為處理家戶垃圾，交換處理彰化縣的事業廢棄物，但雙方因條件談不攏，沒有共識，就不了了之。

彰化縣環保局表示，彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，過去在停爐維修期間，曾與台中、新竹及嘉義等縣市交換垃圾處理，由於彰化縣溪州焚化爐只能處理少量事業廢棄物，也要外運他縣市處理，加上在彰濱仍有5000噸暫封的事業廢棄物垃圾，彰化縣處理其他縣市家戶垃圾有實際困難，但如果基於縣市互助合作或環境部指示，也可以依優先事項協商。

環保局長江培根說，台中市確實曾來與彰化縣環保局協商，希望由彰化縣代為處理家戶垃圾，交換處理彰化縣的事業廢棄物，但雙方因條件談不攏，沒有共識，就不了了之。

彰化縣環保局表示，彰化縣飛灰均依規定委託民間再利用及掩埋處理，目前彰化縣營運中的焚化爐中，溪州焚化廠以公有、處理一般家戶廢棄物為主，日友事業廢棄物處理中心處理私有、處理事業廢棄物，各自有掩埋場可自行處理其產出的飛灰，如有必要，彰化縣還是可以與其他縣市合作處理。

彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，要協助其他縣市的家戶垃圾，空間仍有限。圖／環保局提供
彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，要協助其他縣市的家戶垃圾，空間仍有限。圖／環保局提供
彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，要協助其他縣市的家戶垃圾，空間仍有限。圖／環保局提供
彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，要協助其他縣市的家戶垃圾，空間仍有限。圖／環保局提供
彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，要協助其他縣市的家戶垃圾，空間仍有限。圖／環保局提供
彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，要協助其他縣市的家戶垃圾，空間仍有限。圖／環保局提供

廢棄物 環保局長

延伸閱讀

台中垃圾燒不完....找彰化代燒換處理飛灰？ 環保局長回應了

假借「謝金河」創投資社群 狡猾車手約被害人家中收錢遭逮

快速額滿！肺炎鏈球菌公費疫苗放寬登記 彰化預約平台爆量當機

彰化茄子評鑑中斷20年今恢復舉辦 得獎名單看出公正性

相關新聞

台中后里350公頃非灌區農地缺水 地方爭取農水署2億引水工程

台中后里區大甲溪北岸高灘地因灌溉系統未完善，農民常無水可灌溉，枯水期缺水更嚴重，立委楊瓊瓔爭取4580萬元進行牛稠坑溝引...

傳代燒台中家戶垃圾 彰化縣環保局：沒共識已不了了之

外傳中市環保局近期已與彰化縣府達成共識，由彰化協助代燒台中垃圾，但台中需協助彰化處理飛灰。彰化縣環保局表示，台中市環保局...

南投草屯垃圾焚化爐不符標準收費貴 停機20年今年8月開拆

南投縣草屯鎮20多年前曾建造一座小型焚化爐，可以日燒100噸垃圾，因一直無法符合最新的汙染防制標準，且垃圾處理費高達每噸...

台中垃圾燒不完....找彰化代燒換處理飛灰？ 環保局長回應了

台中市每日生產垃圾量約2340公噸，現有運作的3座焚化爐，每天垃圾處理焚化量卻僅2053公噸，焚化爐垃圾燒不完，每天堆積...

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各前天凌晨6度衝入濃煙密布的火場，成功救出70歲賴姓獨居老人，但兩人也因一氧化碳中毒先後被...

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，其中28歲的許姓男乘客臉部遭砍2刀後仍浴血抵抗、與眾人合力制伏凶嫌，英勇事蹟被網友封「長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。