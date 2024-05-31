傳代燒台中家戶垃圾 彰化縣環保局：沒共識已不了了之
外傳中市環保局近期已與彰化縣府達成共識，由彰化協助代燒台中垃圾，但台中需協助彰化處理飛灰。彰化縣環保局表示，台中市環保局確實曾派員與彰化縣環保局人員協商，希望由彰化縣代為處理家戶垃圾，交換處理彰化縣的事業廢棄物，但雙方因條件談不攏，沒有共識，就不了了之。
彰化縣環保局表示，彰化縣溪州焚化爐一年處理的家戶垃圾在29萬到30萬噸間，一年只剩下2到3萬噸的處理量，過去在停爐維修期間，曾與台中、新竹及嘉義等縣市交換垃圾處理，由於彰化縣溪州焚化爐只能處理少量事業廢棄物，也要外運他縣市處理，加上在彰濱仍有5000噸暫封的事業廢棄物垃圾，彰化縣處理其他縣市家戶垃圾有實際困難，但如果基於縣市互助合作或環境部指示，也可以依優先事項協商。
環保局長江培根說，台中市確實曾來與彰化縣環保局協商，希望由彰化縣代為處理家戶垃圾，交換處理彰化縣的事業廢棄物，但雙方因條件談不攏，沒有共識，就不了了之。
彰化縣環保局表示，彰化縣飛灰均依規定委託民間再利用及掩埋處理，目前彰化縣營運中的焚化爐中，溪州焚化廠以公有、處理一般家戶廢棄物為主，日友事業廢棄物處理中心處理私有、處理事業廢棄物，各自有掩埋場可自行處理其產出的飛灰，如有必要，彰化縣還是可以與其他縣市合作處理。
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