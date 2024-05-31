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南投草屯垃圾焚化爐不符標準收費貴 停機20年今年8月開拆
南投縣草屯鎮20多年前曾建造一座小型焚化爐，可以日燒100噸垃圾，因一直無法符合最新的汙染防制標準，且垃圾處理費高達每噸2835元，但外運至外縣市處理垃圾，每噸僅需1000元進場費，因而停機至今，環保局預定2024年底前拆除。
南投縣環保局表示，草屯鎮小型焚化爐興建計畫是依據1997年行院核定的「過渡時期緊急垃圾處理計畫」，同意補助草屯鎮設置BOO小型焚化爐，草屯鎮公所2000年10月完成的BOT小型焚化廠招標，後來因無法符合最新的汙染防制標準，造成廠商經營上的財務危機而停機至今。
南投縣環保局長李易書指出，草屯鎮小型焚化爐無法符合最新的汙染防制標準，包括戴奧辛超標，且垃圾處理費高達每噸2835元，而外運至外縣市處理垃圾，每噸僅需1000元進場費，又有環保署補助外運費用，曾經多次邀集廠商開會討論降低處理費用，但廠商不同意降低，縣府才會繼續垃圾外運處理，草屯鎮垃圾堆積量最高達到9萬噸，上周垃圾山正式宣告清理完畢。
李易書並說，南投縣新一代焚化廠興建計畫取消後，南投縣政府已額外向環境部爭取1800 萬元經費，補助拆除已停用超過20年的草屯小型焚化爐，預定2024年底前完成拆除，未來縣府希望依循草屯鎮垃圾清理的成功經驗，今年8月前宣布逐步解決南投其他鄉鎮的垃圾問題，一方面持續協助縣內垃圾轉運至鄰近縣市焚化廠處理。
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