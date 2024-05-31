台中垃圾燒不完....找彰化代燒換處理飛灰？ 環保局長回應了

台中市每日生產垃圾量約2340公噸，現有運作的3座焚化爐，每天垃圾處理焚化量卻僅2053公噸，焚化爐垃圾燒不完，每天堆積287公噸的短差。外傳中市環保局近期已與彰化縣府達成共識，由彰化協助代燒台中垃圾，但台中需協助彰化處理飛灰，議員質疑根本是「用垃圾換重金屬」，市民無法接受。環保局長陳宏益表示，環保局長期尋求與各縣市做互惠合作，但是合作方向尚未定案。

台中市2022年產生的一般垃圾量63萬2395公噸，2023年增加為68萬1185噸，多了4萬8790噸；大里垃圾掩埋場去年垃圾量25萬噸，目前已增為30萬噸。議員批評，興建焚化爐和掩埋場，無法跟上垃圾增加的速度。

民進黨議員曾威表示，台中垃圾問題早就應該解決，文山焚化爐今年招標、明年才開始動工，但依據掩埋場存放量，預計明年將飽和，每年有3萬至5萬噸的垃圾無法處理。曾威抨擊，台中市環保局近期與彰化簽署代燒垃圾協議，台中有3座焚化爐，卻淪落到要麻煩彰化代燒，代價是拿有毒飛灰來台中處理，對台中市民不公平。

議員施志昌說，台中市環保局與彰化簽署互惠合作案，合作案5月22日簽署，24日局長簽准決行。且環保局還預計將飛灰收在外埔綠能生態園區的倉庫，如要送到外埔，他堅決反對，一定會號召里民來抗議。

議員林德宇說，環保局今年4月提出的專案報告中，指霧峰掩埋場中存放飛灰數量已飽和，過了一個月，又簽署代燒垃圾協議，要將外縣市飛灰暫存台中市，根本是藐視議會。台中不能拿垃圾換重金屬的汙染物回來，台中市民無法接受。

環保局指出，台中焚化爐完成汰舊換新前，在每年兩次歲修期間，易產生焚化量能不足，環保局研議將一部分垃圾，以互惠合作原則，透過互相合作跨地域焚化爐處理，請外縣市協助焚化垃圾，並運回飛灰穩定化物，此模式各縣市多有先例依規處理，絕無縣市不對等情形。

環保局長陳宏益說，垃圾經焚化後產生飛灰，經過固化處理後，飛灰固化物是安全穩定的，除可妥善掩埋，甚至可再利用於工程與建築材料，符合環保法令規定。