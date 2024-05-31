快訊

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

國會改革延燒至修憲廢監察院 恐成藍白合作第一道障礙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各，預計今天下午可出院。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各，預計今天下午可出院。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各前天凌晨6度衝入濃煙密布的火場，成功救出70歲賴姓獨居老人，但兩人也因一氧化碳中毒先後被送醫，接受高壓氧治療後恢復良好，預計今天下午再做第三次高壓氧治療後，就可辦理出院，他的父母上午在醫院陪伴兒子，母親韋美華認為兒子「太衝動了」，但也為孩子救人的意志和精神覺得窩心感動。

韋美華說，她得知事情後，第一個想法覺得雅各連續6度衝進火場，也不是專業人士或消防員，身上沒有防護措施，實在太衝動，到醫院見到兒子還稍微「小念」了他一下，但同時為兒子救人的舉動感到「窩心」；看到監視器拍下的畫面， 發現情況真的好危險，心裡很捨不得，但見到兒子一再衝入火場救人，也讓她感動，可能兒子當時沒多想，就是一心只想救出老人家。

外界有人將林雅各的英勇行為比成「中捷長髮哥」，她說兒子只是「無名小卒」，社會大眾的讚譽有些誇大了，每個人都會有救人之心，很感謝來自社會大眾的關心。

「不用擔心！我狀況很好」林雅各即將出院，向關心他的師長、同學和社會表達謝意。

當天被他用拖、拉、扛救出的賴姓老翁情況也穩定，但因年紀大，院方希望他再多接受幾次高壓氧治療，還要過幾天才會出院。

昨天下午縣長鍾東錦和副議長張淑芬等人探視林雅各，張淑芬還打趣說「消防局應該將林雅各招進當消防員」。

苗栗縣消防局長匤夢麟當天就去探視林雅各，他認為林雅各6度衝入煙霧瀰漫的火場救人，在第一時間救出老人的事蹟值得肯定，但對與錯很難認定，因火災現場內的情況很難掌握，變化也多，消防員有消防衣、氧氣面罩等防護裝備，有時還需要借助儀器評估後，才會進場灌救，如果沒有足夠訊息和條件，貿然闖入確實很危險。

林雅各的母親韋美華認為兒子「太衝動了」，但也為孩子救人的意志和精神覺得窩心感動。圖／讀者提供
林雅各的母親韋美華認為兒子「太衝動了」，但也為孩子救人的意志和精神覺得窩心感動。圖／讀者提供

消防員 苗栗縣

延伸閱讀

影／苗栗縣長慰問救人小英雄林雅各 鍾東錦：來看小學弟

影／清寒高中生6進6出救獨居老人 林雅各：人救出來就值了

影像曝光！高中生6度闖火場救人 癱軟在地還讓老翁先就醫

挺花蓮再出手 苗栗縣府攜手農會協助行銷600顆大西瓜

相關新聞

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各前天凌晨6度衝入濃煙密布的火場，成功救出70歲賴姓獨居老人，但兩人也因一氧化碳中毒先後被...

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，其中28歲的許姓男乘客臉部遭砍2刀後仍浴血抵抗、與眾人合力制伏凶嫌，英勇事蹟被網友封「長...

台中垃圾燒不完....找彰化代燒換處理飛灰？ 環保局長回應了

台中市每日生產垃圾量約2340公噸，現有運作的3座焚化爐，每天垃圾處理焚化量卻僅2053公噸，焚化爐垃圾燒不完，每天堆積...

中橫便道谷關德基路段 明天起恢復早上7點通行班次

中橫便道谷關至德基路段，自0403花蓮大地震後取消每天早上7點通行班次降低通行風險，公路局檢視目前落石狀況及大梨山鄉親確...

地主嗆鑑價不公 中科：二期擴建爭取最優補償

中科二期擴建攸關台積電設廠，正進入土地取得程序。30多名地主和承租人昨天赴中科管理局拉白布條抗議，指土地鑑價不公，要求比...

日月潭抗空汙 觀光船裝濾煙器

南投縣將日月潭列入空氣品質維護區，去年迄今取締柴油車逾1千件；日前再選定2艘柴油觀光船舶裝濾煙器，昨檢測發現， PM粒狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。