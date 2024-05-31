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英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心
苗栗縣立興華高中二年級男生林雅各前天凌晨6度衝入濃煙密布的火場，成功救出70歲賴姓獨居老人，但兩人也因一氧化碳中毒先後被送醫，接受高壓氧治療後恢復良好，預計今天下午再做第三次高壓氧治療後，就可辦理出院，他的父母上午在醫院陪伴兒子，母親韋美華認為兒子「太衝動了」，但也為孩子救人的意志和精神覺得窩心感動。
韋美華說，她得知事情後，第一個想法覺得雅各連續6度衝進火場，也不是專業人士或消防員，身上沒有防護措施，實在太衝動，到醫院見到兒子還稍微「小念」了他一下，但同時為兒子救人的舉動感到「窩心」；看到監視器拍下的畫面， 發現情況真的好危險，心裡很捨不得，但見到兒子一再衝入火場救人，也讓她感動，可能兒子當時沒多想，就是一心只想救出老人家。
外界有人將林雅各的英勇行為比成「中捷長髮哥」，她說兒子只是「無名小卒」，社會大眾的讚譽有些誇大了，每個人都會有救人之心，很感謝來自社會大眾的關心。
「不用擔心！我狀況很好」林雅各即將出院，向關心他的師長、同學和社會表達謝意。
當天被他用拖、拉、扛救出的賴姓老翁情況也穩定，但因年紀大，院方希望他再多接受幾次高壓氧治療，還要過幾天才會出院。
昨天下午縣長鍾東錦和副議長張淑芬等人探視林雅各，張淑芬還打趣說「消防局應該將林雅各招進當消防員」。
苗栗縣消防局長匤夢麟當天就去探視林雅各，他認為林雅各6度衝入煙霧瀰漫的火場救人，在第一時間救出老人的事蹟值得肯定，但對與錯很難認定，因火災現場內的情況很難掌握，變化也多，消防員有消防衣、氧氣面罩等防護裝備，有時還需要借助儀器評估後，才會進場灌救，如果沒有足夠訊息和條件，貿然闖入確實很危險。
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