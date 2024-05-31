影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

台中捷運21日驚傳隨機砍人事件，其中28歲的許姓男乘客臉部遭砍2刀後仍浴血抵抗、與眾人合力制伏凶嫌，英勇事蹟被網友封「長髮哥」，他今天出院，臉上留有2道縫合並貼上美容膠帶的傷疤，由林新醫院代為拍影片報平安。長髮哥表示，感謝大眾和媒體關心這件事情，他傷口恢復良好，對這件事沒太多想法，謝謝大家。

台中捷運砍人事件，17歲呂姓高二男乘客第一個被砍，身中3刀、刀刀見骨，長髮哥臉部有2道刀傷，都送到林新醫院救治。

林新醫院說明，呂姓高中生3處刀傷，分別為右肩有12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，經手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，22日由加護病房轉入一般病房，預計明天出院。

林新醫院說明，長髮哥左臉頰有一道從右眼尾一直延伸到右臉頰下顎處9公分刀傷，傷及肌肉，另一道從人中劃過嘴唇直至下巴刀傷，經手術清創及縫合，顴骨溝斷裂，以鋼絲固定後住院，今天出院，未來臉部傷口會留下疤痕，待傷口完全癒合後，會請整形外科醫師評估傷口做醫美雷射去疤。

長髮哥說，感謝大眾和媒體對這件事情的關心，他在林新醫院住院期間住得好，傷口恢復良好，他想到媒體在外守候辛苦，因此發訊息讓大家知道，他現在還不錯，對這件事沒太多想法，謝謝大家。