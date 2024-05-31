中橫便道谷關德基路段 明天起恢復早上7點通行班次

中橫便道谷關至德基路段，自0403花蓮大地震後取消每天早上7點通行班次降低通行風險，公路局檢視目前落石狀況及大梨山鄉親確有通行需求，明天起恢復7點通行班次。

地震後谷關段統計中橫便道落石次數，4月共落石198次、5月170次，公路局谷關工務段觀察近期雖落石次數雖仍舊頻繁，但規模、量體都大幅減小，因此將恢復便道早上7點通行班次，維持過往每天3班次管制通行，並依據雨量值（2MM/10MIN、8MM/1HR）及路況，判斷是否放行。

公路局表示，目前已進入汛期，呼籲用路人在地震後山區道路易發生坍方落石，梅雨季節有大雨發生機率，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊。