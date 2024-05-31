快訊

陸對台134項產品動手！國台辦點名原因在「賴清德當局堅持台獨」

南台灣最後一家「Hot 7鐵板燒」宣布熄燈！全台僅剩3間分店

失之交臂…台北巿警局長李西河接任 方仰寧今回應了

中橫便道谷關德基路段 明天起恢復早上7點通行班次

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中橫便道谷關至德基路段，將6月1日起恢復早上7點通行班次。圖／公路局谷關工務段提供
中橫便道谷關至德基路段，將6月1日起恢復早上7點通行班次。圖／公路局谷關工務段提供

中橫便道谷關至德基路段，自0403花蓮大地震後取消每天早上7點通行班次降低通行風險，公路局檢視目前落石狀況及大梨山鄉親確有通行需求，明天起恢復7點通行班次。

地震後谷關段統計中橫便道落石次數，4月共落石198次、5月170次，公路局谷關工務段觀察近期雖落石次數雖仍舊頻繁，但規模、量體都大幅減小，因此將恢復便道早上7點通行班次，維持過往每天3班次管制通行，並依據雨量值（2MM/10MIN、8MM/1HR）及路況，判斷是否放行。

公路局表示，目前已進入汛期，呼籲用路人在地震後山區道路易發生坍方落石，梅雨季節有大雨發生機率，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊。

0403花蓮大地震 落石 谷關

延伸閱讀

蘭陽大橋舊橋改建卡關 公路局擬申請廢止歷史建築

端午連假／到梨山、谷關避暑 特約「在地有腳」免費接駁到旅宿

花蓮餘震谷關道路通暢生意卻遭殃 端午訂房迄今不到一成

端午連假梨山、谷關避暑 「在地有腳」免費接駁上山

相關新聞

賣抵費地挨批 盧秀燕：為市政發展

台中市府標售13、14期重劃區抵費地，釋出123筆近3萬坪土地，總底價超過200億元，民進黨議員質疑市府大賣土地助長「炒...

中橫便道谷關德基路段 明天起恢復早上7點通行班次

中橫便道谷關至德基路段，自0403花蓮大地震後取消每天早上7點通行班次降低通行風險，公路局檢視目前落石狀況及大梨山鄉親確...

地主嗆鑑價不公 中科：二期擴建爭取最優補償

中科二期擴建攸關台積電設廠，正進入土地取得程序。30多名地主和承租人昨天赴中科管理局拉白布條抗議，指土地鑑價不公，要求比...

日月潭抗空汙 觀光船裝濾煙器

南投縣將日月潭列入空氣品質維護區，去年迄今取締柴油車逾1千件；日前再選定2艘柴油觀光船舶裝濾煙器，昨檢測發現， PM粒狀...

彰化茄子評鑑中斷20年今恢復舉辦 得獎名單看出公正性

茄子是端午節應景食物，彰化縣是全國茄子第三大產地，二水鄉種植面積位居全縣之冠，鄉農會今恢復舉辦停辦20年之久的茄子評鑑，...

日月潭觀光船舶裝濾煙器 南投縣檢測PM粒狀物減量93.6%

南投縣將日月潭列入空氣品質維護區，去年起加強取締柴油車逾1千多件，為淨潭有感再升級，今天選定2艘柴油觀光船舶裝設濾煙器，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。