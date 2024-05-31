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日月潭抗空汙 觀光船裝濾煙器

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
日月潭柴油觀光船裝設濾煙器，改善空氣品質。記者黑中亮／攝影
日月潭柴油觀光船裝設濾煙器，改善空氣品質。記者黑中亮／攝影

南投縣日月潭列入空氣品質維護區，去年迄今取締柴油車逾1千件；日前再選定2艘柴油觀光船舶裝濾煙器，昨檢測發現， PM粒狀物平均減量93.6%，未來計畫在全部柴油動力觀光遊艇加設濾煙器，降低空汙。

日月潭有138艘船，現有22艘電動船、116艘柴油船，在日月潭遊覽環潭賞景最佳方式是搭環湖遊艇，可邊欣賞湖畔風光邊聆聽導覽解說，但柴油船造成嚴重空汙，長期影響在地環境。

縣長許淑華上周在議會指出，日月潭是指標性國際景點及南投縣推動低碳永續觀光的重要基地，旅遊環境上要不斷提升，維護好空氣品質，後續也將加強推動電動巴士、電動船、自行車等綠色交通工具，現階段要取締大客車、大貨車等大型柴油車。

南投縣環保局表示，日月潭是世界著名旅遊勝地，風景區內擁有全球十大最美環湖自行車道，全長約29公里，由於遊客眾多，各種觀光柴油船舶使用頻率高，遊客常抱怨遊艇上廢氣影響觀光品質，環保局才會先選定2艘示範柴油船舶加裝濾煙器，證明確實能有效降低空氣汙染物濃度排出，改善柴油遊艇排煙製造空汙的問題，未來希望鼓勵業者加裝濾煙器。

南投縣 日月潭 遊艇

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