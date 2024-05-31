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地主嗆鑑價不公 中科：二期擴建爭取最優補償
中科二期擴建攸關台積電設廠，正進入土地取得程序。30多名地主和承租人昨天赴中科管理局拉白布條抗議，指土地鑑價不公，要求比照竹科，讓非法建物拆遷視同合法建物補償。管理局說，會在合法範圍內爭取最優惠補償，不會影響台積電年底前取得用地。
30多名地主和承租人昨天到中科管理局呼口號、拉白布條，園區警方在管理局前一字排開維持秩序，所幸過程平和，抗議民眾帶去的雞蛋在協調後未擲出。
地主林坪輝說，他家族在當地有1千多坪土地，車輛頻繁通行，但被鑑定為非臨路價格，每坪收購價差數萬元。另一名承租人「豬伯」說，拆遷僅補償4成，但竹科二期用地取得時卻全額補償，抗議民眾另質疑是否較優惠大財團興農球場。
中科管理局副局長許正宗說，土地臨路或非臨路的判斷，細節可再檢討，但絕未對興農讓步；但拆遷補償部分，台中市府和新竹市府的標準不同，管理局會盡力在合法範圍內爭取。他也表示，協議價購的價格一定比徵收好，取得用地都正常進行中，不會影響台積電年底前取得用地。
中科二期園區開發面積89公頃，其中興農高爾夫球場67公頃占76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得預算約237億元，管理局陸續與地主開土地價購協調會。
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