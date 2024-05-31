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賣抵費地挨批 盧秀燕：為市政發展

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導
台中市府標售抵費地挨批炒地，盧秀燕表示，「市政工作有錢不一定能，但是沒錢萬萬不能」，為了台中市發展，滿足市民需求，「該做的事情我們會做」。記者余采瀅／攝影
台中市府標售抵費地挨批炒地，盧秀燕表示，「市政工作有錢不一定能，但是沒錢萬萬不能」，為了台中市發展，滿足市民需求，「該做的事情我們會做」。記者余采瀅／攝影

台中市府標售13、14期重劃區抵費地，釋出123筆近3萬坪土地，總底價超過200億元，民進黨議員質疑市府大賣土地助長「炒房」。市長盧秀燕說，台中市每年短差200、300億元預算，如果舉債只會債留子孫，而抵費地是開發投資收益，用於市政建設與社會福利，為了市政發展「該做的事情我們會做」。

土地開發業者洪乙彥認為，土地價值影響價格，例如蓋大樓的地會比蓋透天厝有價值，市場機制自然會好；現在土地貸款剩4成，已減少土地交易，市府標售抵費地，實際對市場價格影響有限。但大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，13期重劃區周邊3月推出首件新案，開價就達6字頭，主因是緊鄰的8期重劃區新案均價已達6字頭，新案疊價讓預售屋也難開出低價。

民進黨市議員黃守達說，盧市長做面子工程時花錢如流水，想賣地變現就哀兵哭窮，建設要不要做、社福支出要不要增加，都源自縣市長的意志；比起賣地變現撒錢，應該對台中市有更長遠的擘畫。國民黨議員李中說，民進黨執政的高雄、台南同樣都賣抵費地，綠營批評明顯雙標，台中抵費地是開發投資產生的收益，建議市政府盡快賣地，增加市政建設與社會福利。

盧秀燕說，議員提的建設與福利都超過千億以上，包括烏日高鐵要做全國最大商場，光開一條路就要100億元，台中市預算每年短差200、300億元，前市長林佳龍4年舉債近900億；她剛接任市長時，舉債上限只剩88億，借了還債留子孫。

她說，上任後，台中市財源調度降低舉債，不僅恢復老人健保，營養午餐補助，市政路開通、東豐快速道路、巨蛋、綠美圖等重大建設都開工。台中市財政分級也從三級調升為二級，是唯一升級的直轄市，代表台中財務狀況優化。

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