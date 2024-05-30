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台中市議會停電沒冷氣 盧秀燕捲袖備詢

中央社／ 記者趙麗妍台中30日電
台中市長盧秀燕今（30日）到議會總質詢，意外遇到議會停電。聯合報記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今（30日）到議會總質詢，意外遇到議會停電。聯合報記者余采瀅／攝影

台中市議會今天進行市政總質詢，不過中午突然斷電，雖啟用備用電源讓議場燈恢復，但因沒冷氣，環境悶熱，市長盧秀燕捲袖備詢，官員汗如雨下。台電表示，市議會自有設備開關跳脫造成停電

台中市議會今天進行市政總質詢，但上午11時55分突然斷電，議場燈、螢幕突然熄滅，1分鐘後啟動備用電源恢復，不過各議員研究室到了中午還沒復電。有媒體、官員要開車離開，卻因停電導致停車場的柵欄無法升起，只好以人工拆除柵欄，才恢復車輛通行。

總質詢下午1時繼續開始，但因電力尚未恢復，盧秀燕以及各局處官員、質詢議員以及媒體，在沒有冷氣的狀況下，於議場進行市政總質詢，議場悶熱，盧秀燕捲起袖子，有官員拿出隨身攜帶的小電風扇，有人則頻頻擦汗。電力在下午2時恢復，冷氣正常供應。

台電公司中午接獲台中市議會停電訊息，台電公司透過文字稿表示，初步確認台電供電線路正常無異狀，僅有市議會有停電狀況。經聯繫市議會機電人員了解，為自有設備開關跳脫造成停電，台電在收到停電通報後，第一時間派員前往現場協助。

停電 台中市 盧秀燕

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