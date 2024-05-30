運動員轉換跑道不順 接受職訓成CNC車床工程師

勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦職業訓練課程接軌企業人力需求，1名體育健將因轉任教職不順，參加6個月的CNC車床職訓課程，結訓後順利獲聘為CNC車床工程師。

勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿，1名26歲的體育健將擁有籃球裁判證照，因轉任教職不順，考量日後職涯發展，選擇參加為期6個月的CNC車床職訓課程。

中彰投分署表示，這名體育健將從中學時代就在運動場上揮灑汗水，無論籃球、羽球、潛水等運動項目都有亮眼表現，但在轉任教職不順後，開始思考未來職涯方向，萌生轉換跑道的念頭。

在朋友推薦下，這名體育健將接觸了CNC車床工作，並參加中彰投分署的職訓課程，透過密集且扎實的訓練，提升了機械、程式和繪圖方面的能力，學會了多元工法與技術，不僅在技術上有所突破，也讓他在面對挑戰時更加自信和從容。

結訓前這名體育健將經中彰投分署媒合，參加幾家知名企業面試，通過層層考核，順利錄取知名機械公司的CNC車床工程師。

中彰投分署指出，職業訓練技術課程提供青年養成專業技能，且課程不斷與市場需求接軌，並即時融入前瞻產業概念如ESG等，結訓學員深受廠商的歡迎與重視。想瞭解更多課程詳情及報名資訊請上「台灣就業通」查詢，或撥打中彰投分署服務專線洽詢。