日月潭觀光船舶裝濾煙器 南投縣檢測PM粒狀物減量93.6%

南投縣將日月潭列入空氣品質維護區，去年起加強取締柴油車逾1千多件，為淨潭有感再升級，今天選定2艘柴油觀光船舶裝設濾煙器，試辦推動日月潭柴油船舶加裝空汙防制設備計畫，安裝多日後今天檢測發現， PM粒狀物平均減量效率為93.6%，強調未來計畫在全部柴油動力觀光遊艇都加設濾煙器，降低觀光船舶排放空氣汙染物，以免影響日月潭空氣品質及居民與遊客健康。

縣長許淑華上周在議會指出，日月潭是指標性國際景點，更是南投縣推動低碳永續觀光的重要基地，在旅遊環境上要不斷提升，此外，在日月潭遊覽環潭各地景點，最佳方式為搭乘環湖遊艇，如此可一邊欣賞湖畔風光一邊聆聽導覽解說，更維護好空氣品質，後續也將加強推動電動巴士、電動船、自行車等綠色交通工具，現階段主要取締大客車、大貨車等大型柴油車。

南投縣環保局表示，日月潭是世界著名旅遊勝地，風景區內擁有全台最美的日月潭及全球十大最美環湖自行車道，全長約29公里，另由於日月潭遊客眾多，各種觀光柴油船舶使用頻率高，遊客常常抱怨遊艇上所排出之廢氣影響觀光品質，所以環保局才會先選定2艘示範柴油船舶加裝濾煙器，安裝多日後，證明確實能有效降低空氣汙染物濃度排出，改善柴油遊艇排煙的問題。