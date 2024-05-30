彰化鹿港國際龍舟賽將登場 味全龍啦啦隊小龍女也要扒龍船

彰化縣鹿港慶端陽名列全國十二大節慶活動，將在6月8日至10日登場，彰化縣長王惠美表示，民眾除了可來看夜間龍舟賽，今年「鹿港小鎮光影藝術節」也首度結合日本超人氣「角落小夥伴」，從鹿港溪到老街等景點沿途都有療癒可愛公仔讓大家打卡，並有鹿港溪河岸音樂會、魯班公宴等，讓大家過一個最具節慶感的端午節。

彰化縣政府今天為「鹿港慶端陽」活動宣傳，彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員、彰化區漁會總幹事陳威谷等人與會，還請到「味全龍啦啦隊小龍女」熱舞暖場。

王惠美表示，「鹿港慶端陽」已邁入第47年，鹿港「國際龍舟錦標賽」是中台灣規模最大、歷史最悠久的龍舟賽，今年報名隊伍高達118隊，一連3天在福鹿溪競賽，開幕當天更邀請立法院韓國瑜院長將率領立院委員們組隊參加，還有中華職棒高人氣的「味全龍啦啦隊」，及議會、中部縣市政府、國際友人等都將組隊體驗「扒龍船」的樂趣，也歡迎全國民眾到場觀賽，體驗精彩刺激的夜間龍舟賽。

「鹿港小鎮光影藝術節」今年也首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，會在鹿港溪、公會堂、桂花巷藝術村、老街、中山路等街道布燈，並有大型「角落小夥伴」可愛公仔陪伴大家共度端午節。

王惠美說，鹿港小鎮本身就是一座開放式博物館，保存許多傳統習俗，獨有的傳統「煎堆」美食與取午時水等習俗，在龍山寺還有大型陞官圖、打陀螺及南北管傳統戲曲演出；亞太鹿港渡假村有108桌看桌，擺設超過500件工藝作品的「魯班公宴」；公會堂與文武廟有「夏日綜藝嘉年華」及「親子遊樂粽動員」讓大家體驗葫蘆問等鹿港古童玩趣味活動；還有鹿港人文小旅行、探索小鎮集章趣等活動，歡迎大家來鹿港「看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗」。

凃淑媚表示，今年彰化縣政府把龍舟賽獎金提高到25萬元，吸引很多團體參加，還有美國的國際友人也組隊參賽，龍舟賽從6月8日下午2點30分開始預賽，一直到晚上8點30分，也同步有YT直播，讓大家可在線上欣賞精采賽事。