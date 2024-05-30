楊瓊瓔爭取AI生態園區設台中 國發會主委：一定納入

國發會籌設AI生態園區，預估數位經濟產值在2年內破1兆元，立委楊瓊瓔今向國發會主委劉鏡清建議，指台中人才豐沛，交通人文生活都是一等城市，且積極建置高科技科園區，應作為打造AI最重要的基地之一。劉鏡清表示：「一定會將台中納入規劃」。

國發會籌設AI生態園區，鎖定國際AI獨角獸、新創公司招商，稱要打造軟硬體一條龍產業鏈。

國民黨立委楊瓊瓔表示，國發會籌劃在南部與北部設置AI（人工智慧）園區，而台中招商引資是全台第一，要求國發會也要將台中納入規劃，她向劉鏡清反映，獲允諾表示「一定會的」。

國發會提出在將台中做一個「零碳電的藍綠氫能」發電實驗點，台中會是第一個實驗點，將天然氣裂解為固態碳及氫氣，再燃燒氫氣的發電技術。劉鏡清說，未來發展零碳電的氫能發電，第一個實驗點就會在台中。

楊瓊瓔表示，台電曾說要在台中增加火力發電機組，她要為民請託，絕不能再增加，台中火力發電廠曾是全世界排碳量最高的發電廠，台中人過去飽受空汙、「用肺發電」之苦，不能再增加火力發電機組。