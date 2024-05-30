中科二期擴建 地主帶雞蛋抗議鑑價不公 管理局：爭取優惠補償

攸關台積電設廠的中科二期擴建，進入土地取得程序。30多位地主和承租人上午到中科管理局拉白布條抗議，指土地鑑價不公，要求非法建物拆遷比照竹科，視同合法建物補償。管理局說，會在合法範圍內爭取最優惠補償。

中科二期園區都市計畫變更案3月6日發布實施後，進入土地取得程序。雖有此抗議，但管理局副局長許正宗表示，協議價購的價格一定比徵收好，取得用地都正常進行中，不會影響台積電年底前取得用地。

對於抗議民眾質疑土地取得是否較優惠興農球場大財團，許正宗說，「對興農並未讓步」。

30多位地主和承租人上午到中科管理局呼口號、拉白布條，園區警方在管理局前一字排開，所幸過程平和，抗議民眾帶來的數箱雞蛋也在協調後並未擲出。

地主林坪輝說，他的家族在當地有1千多坪土地，他個人有兩百多坪，位在東大路前往球場的通山路旁，道路早有車輛頻繁通行，但卻被鑑定為非臨路價格，每坪收購價格差了數萬元，鑑價公司明顯失職。雖曾多次與中科反映，但中科都把責任推給鑑價公司。鑑價公司由土地需求方出錢聘請，這樣的鑑價公允嗎？

另位土地承租人「豬伯」說，他承租土地做為倉儲使用，中科管理局拆遷補償依台中市政府的自治條例標準，每坪僅給予四成補償，但竹科管理局卻可以在竹科二期用地取得時全額補償，何以需地單位都是國科會，但卻用不同價格。

許正宗說，對於土地臨路、非臨路的判斷，的確有一些細節可以再檢討，但拆遷補償部分，台中市政府和新竹市政府的標準並不同，管理局會盡力為地主和承租人在合法範圍內爭取。