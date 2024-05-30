快訊

拉拉太寂寞求把拔陪玩！全程慘遭無視委屈哭了：什麼時候才要下班

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中科二期擴建 地主帶雞蛋抗議鑑價不公 管理局：爭取優惠補償

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
地主林坪輝說，鑑價公司由土地需求方出錢聘請，這樣的鑑價公允嗎。記者黃寅／攝影
地主林坪輝說，鑑價公司由土地需求方出錢聘請，這樣的鑑價公允嗎。記者黃寅／攝影

攸關台積電設廠的中科二期擴建，進入土地取得程序。30多位地主和承租人上午到中科管理局拉白布條抗議，指土地鑑價不公，要求非法建物拆遷比照竹科，視同合法建物補償。管理局說，會在合法範圍內爭取最優惠補償。

中科二期園區都市計畫變更案3月6日發布實施後，進入土地取得程序。雖有此抗議，但管理局副局長許正宗表示，協議價購的價格一定比徵收好，取得用地都正常進行中，不會影響台積電年底前取得用地。

對於抗議民眾質疑土地取得是否較優惠興農球場大財團，許正宗說，「對興農並未讓步」。

30多位地主和承租人上午到中科管理局呼口號、拉白布條，園區警方在管理局前一字排開，所幸過程平和，抗議民眾帶來的數箱雞蛋也在協調後並未擲出。

地主林坪輝說，他的家族在當地有1千多坪土地，他個人有兩百多坪，位在東大路前往球場的通山路旁，道路早有車輛頻繁通行，但卻被鑑定為非臨路價格，每坪收購價格差了數萬元，鑑價公司明顯失職。雖曾多次與中科反映，但中科都把責任推給鑑價公司。鑑價公司由土地需求方出錢聘請，這樣的鑑價公允嗎？

另位土地承租人「豬伯」說，他承租土地做為倉儲使用，中科管理局拆遷補償依台中市政府的自治條例標準，每坪僅給予四成補償，但竹科管理局卻可以在竹科二期用地取得時全額補償，何以需地單位都是國科會，但卻用不同價格。

許正宗說，對於土地臨路、非臨路的判斷，的確有一些細節可以再檢討，但拆遷補償部分，台中市政府和新竹市政府的標準並不同，管理局會盡力為地主和承租人在合法範圍內爭取。

中科二期園區開發面積89公頃，其中興農高爾夫球場佔67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得預算約237億元，管理局陸續與地主開過土地價購協調會。

30多位地主和承租人上午到中科管理局呼口號、拉白布條。記者黃寅／攝影
30多位地主和承租人上午到中科管理局呼口號、拉白布條。記者黃寅／攝影
30多位地主和承租人上午到中科管理局呼口號、拉白布條，所幸過程平和，抗議民眾帶來的數箱雞蛋也在協調後並未擲出。記者黃寅／攝影
30多位地主和承租人上午到中科管理局呼口號、拉白布條，所幸過程平和，抗議民眾帶來的數箱雞蛋也在協調後並未擲出。記者黃寅／攝影
中科管理局副局長許正宗說，會在合法範圍內，為地主和承租人爭取最優惠補償。記者黃寅／攝影
中科管理局副局長許正宗說，會在合法範圍內，為地主和承租人爭取最優惠補償。記者黃寅／攝影

台中市 台積電 承租人

延伸閱讀

中市府標售抵費地挨批炒地 盧秀燕：市政工作沒錢萬萬不能

屏東永久屋使用範圍分不清 原民處研究地籍分割逐步解困

南投逾7成土地畫為國土保育區 許淑華：如判死刑縣民惶恐

籌錢還債 萬科總部土地打7折 22.35億元售出

相關新聞

中科二期擴建 地主帶雞蛋抗議鑑價不公 管理局：爭取優惠補償

攸關台積電設廠的中科二期擴建，進入土地取得程序。30多位地主和承租人上午到中科管理局拉白布條抗議，指土地鑑價不公，要求非...

中市府標售抵費地挨批炒地 盧秀燕：市政工作沒錢萬萬不能

台中市府3月標售13、14期重劃區抵費地，釋出123筆近3萬坪土地，總底價超過200億，遭民進黨質疑市府大賣土地助長「炒...

台中「高鐵購物城」交通 爭取匝道接國道

號稱全台最大的台中烏日高鐵娛樂購物城預定今年上半年動工，位在三鐵共構交通門戶，現階段周邊交通已出現壅塞，尖峰更是難以動彈...

登革熱病媒蚊 彰化芬園4級警戒

國內登革熱疫情持續攀升，彰化縣雖然迄今仍無本土病例，但依彰化縣衛生局最近一周所做的病媒蚊密度調查結果，芬園鄉茄荖村4級，...

國土計畫法如判死 南投盼暫緩實施

配合國土計畫法，縣市需在6月底將國土功能分區圖送交內政部，南投縣議長何勝豐等多名議員昨天表示，國土分區攸關民眾權益，甚至...

台中牛罵頭遺址補助被拒理由多 市府籲公平 議員促溝通

台中市牛罵頭遺址申請國定遺址補助，議員楊典忠說，6年被文化部打5次回票，到底是文化部對台中遺址一毛不拔？還是市政府連申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。