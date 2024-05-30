聽新聞
test
0:00 / 0:00

國土計畫法如判死 南投盼暫緩實施

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣中寮鄉幾乎都為丘陵，國土分區後，鄉民擔心影響居住、農業和使用的權益。記者江良誠／攝影
南投縣中寮鄉幾乎都為丘陵，國土分區後，鄉民擔心影響居住、農業和使用的權益。記者江良誠／攝影

配合國土計畫法，縣市需在6月底將國土功能分區圖送交內政部，南投縣議長何勝豐等多名議員昨天表示，國土分區攸關民眾權益，甚至已有農民權益受損，不應倉促上路，要求縣政府要提報中央，需先向縣議會報告。縣長許淑華說，縣府也希望暫緩實施，尤其新內閣上台有新的討論，她將向行政院爭取暫緩實施。

縣議員陳淑惠說，國土計畫法圖資許多主管機關多年未更新，也很少會勘，套用舊圖編定功能分區，影響農民使用權益和農地發展，讓民眾都相當惶恐。

縣議員林庭秝說，仁愛鄉最常遇到的問題是原住民保留地、私人土地為農牧用地，國土計畫法實施後，畫為更嚴格的國保一。另外，同一筆土地有的是國保一、國保二、農三等太複雜，最常見的是套用2、30年前圖資，可能是水質保護區、地質敏感區，但早已作為農牧用地多年，未經現勘就直接套用是便宜行事，更剝奪農民權益。

議長何勝豐說，南投縣95%土地納入山坡地範圍，縣民使用就要先繳納山坡地開發利用回饋金已經不合理，實施國土計畫法後居住、耕作、土地利用限制重重，形同雙重剝奪。

另外，國土計畫功能分區，南投縣73.91%土地在國土保育區、農業發展區只有23.17%、城鄉發展區土地不到3%，未來發展困難，勢必有更多土地因此閒置荒廢。

何勝豐說，集集攔河堰、湖山水庫、鳥嘴潭人工湖都使用南投水源，造成河川水流不足、河床乾涸造成嚴重沙塵，水源提供外縣市使用，南投還是全力配合。然而，國土計畫法對南投縣民權益損害更大，他希望縣府局處首長，要向中央據理力爭，才能對縣民交代，如需要縣議會支持，30多名議員就算靜坐、陳情都會全力配合，他並要求縣府功能分區圖提報中央前，需先向縣議會報告。

許淑華表示，國土計畫分區南投縣7成為國土保育區，縣民認為這些土地如同被判死刑，相當惶恐。縣府已經彙整地方意見，現在新內閣上台，對國土計畫法有很多討論，縣府希望審慎思考、暫緩實施，部分可放寬給地方審視。

何勝豐 保護區 南投縣 國保 許淑華 議員 鳥嘴潭人工湖

延伸閱讀

籲延後實施國土計畫法 鍾東錦：農業縣普遍心聲

南投巧克力咖啡節6月8日展開 樂園級嘉年華玩整天

這個社區城鄉、農業發展地區各半 苗栗議員要求詳細評估

南投逾7成土地畫為國土保育區 許淑華：如判死刑縣民惶恐

相關新聞

中捷擬增資20億 年年虧損挨批

中捷5月21日發生濺血案後，一周以來運量跌一成多，門票收入大減。台中市政會議通過編列預算挹注中捷2025年度增資20億，...

台中「高鐵購物城」交通 爭取匝道接國道

號稱全台最大的台中烏日高鐵娛樂購物城預定今年上半年動工，位在三鐵共構交通門戶，現階段周邊交通已出現壅塞，尖峰更是難以動彈...

登革熱病媒蚊 彰化芬園4級警戒

國內登革熱疫情持續攀升，彰化縣雖然迄今仍無本土病例，但依彰化縣衛生局最近一周所做的病媒蚊密度調查結果，芬園鄉茄荖村4級，...

國土計畫法如判死 南投盼暫緩實施

配合國土計畫法，縣市需在6月底將國土功能分區圖送交內政部，南投縣議長何勝豐等多名議員昨天表示，國土分區攸關民眾權益，甚至...

台中牛罵頭遺址補助被拒理由多 市府籲公平 議員促溝通

台中市牛罵頭遺址申請國定遺址補助，議員楊典忠說，6年被文化部打5次回票，到底是文化部對台中遺址一毛不拔？還是市政府連申請...

推動海洋觀光 斥資10億台中港國際遊艇碼頭即將動工

亞果遊艇集團今在台中宣布，將斥資10億元，分2期在台中港打造國際遊艇碼頭，1期工程近日將動工。這項開發計畫，包括共101...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。