國土計畫法如判死 南投盼暫緩實施

配合國土計畫法，縣市需在6月底將國土功能分區圖送交內政部，南投縣議長何勝豐等多名議員昨天表示，國土分區攸關民眾權益，甚至已有農民權益受損，不應倉促上路，要求縣政府要提報中央，需先向縣議會報告。縣長許淑華說，縣府也希望暫緩實施，尤其新內閣上台有新的討論，她將向行政院爭取暫緩實施。

縣議員陳淑惠說，國土計畫法圖資許多主管機關多年未更新，也很少會勘，套用舊圖編定功能分區，影響農民使用權益和農地發展，讓民眾都相當惶恐。

縣議員林庭秝說，仁愛鄉最常遇到的問題是原住民保留地、私人土地為農牧用地，國土計畫法實施後，畫為更嚴格的國保一。另外，同一筆土地有的是國保一、國保二、農三等太複雜，最常見的是套用2、30年前圖資，可能是水質保護區、地質敏感區，但早已作為農牧用地多年，未經現勘就直接套用是便宜行事，更剝奪農民權益。

議長何勝豐說，南投縣95%土地納入山坡地範圍，縣民使用就要先繳納山坡地開發利用回饋金已經不合理，實施國土計畫法後居住、耕作、土地利用限制重重，形同雙重剝奪。

另外，國土計畫功能分區，南投縣73.91%土地在國土保育區、農業發展區只有23.17%、城鄉發展區土地不到3%，未來發展困難，勢必有更多土地因此閒置荒廢。

何勝豐說，集集攔河堰、湖山水庫、鳥嘴潭人工湖都使用南投水源，造成河川水流不足、河床乾涸造成嚴重沙塵，水源提供外縣市使用，南投還是全力配合。然而，國土計畫法對南投縣民權益損害更大，他希望縣府局處首長，要向中央據理力爭，才能對縣民交代，如需要縣議會支持，30多名議員就算靜坐、陳情都會全力配合，他並要求縣府功能分區圖提報中央前，需先向縣議會報告。

許淑華表示，國土計畫分區南投縣7成為國土保育區，縣民認為這些土地如同被判死刑，相當惶恐。縣府已經彙整地方意見，現在新內閣上台，對國土計畫法有很多討論，縣府希望審慎思考、暫緩實施，部分可放寬給地方審視。