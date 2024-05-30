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登革熱病媒蚊 彰化芬園4級警戒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供

國內登革熱疫情持續攀升，彰化縣雖然迄今仍無本土病例，但依彰化縣衛生局最近一周所做的病媒蚊密度調查結果，芬園鄉茄荖村4級，達到登革熱紅燈警戒區標準，衛生局長葉彥伯說，這與最近下雨，容器積水容易孳生病媒蚊有關，建議民眾加強容器積水清除。

彰化縣衛生局最新公布登革熱病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮共調查16個村里，其中芬園鄉茄荖村為4級；社頭鄉美雅村為2級；溪湖鎮田中里、線西鄉寓埔村、彰化市東芳里、彰化市東興里為1級。病媒蚊密度「布氏指數」分成9級，3級以上為登革熱紅燈警戒區，必須立即發動村里民眾辦理孳生源清除工作，防疫情發生。

衛生局長葉彥伯說，登革熱病媒蚊指數一般都以8月最高，最近芬園鄉茄荖村病媒蚊指數達4級，應該是最近下雨的因素，尤其是菜園、農場、校園、空地常是病媒蚊孳生的溫床，呼籲民眾加強將積水清除，應徹底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊，以免造成社區流行。

葉彥伯說，最近去過東南亞或者台灣南部登革熱疫情風險性較高地區的民眾，如果出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時，應落實防蚊措施並盡速就醫，就醫時請主動告知醫師近期旅遊史，以利正確診斷及治療。

病媒蚊 登革熱 衛生局

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