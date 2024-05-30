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台中牛罵頭遺址補助被拒理由多 市府籲公平 議員促溝通

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
牛罵頭遺址是台中最早發現的新石器中期文化代表，市府爭取從市定遺址升格為國定遺址，被文化部打5次回票。圖／觀旅局提供
牛罵頭遺址是台中最早發現的新石器中期文化代表，市府爭取從市定遺址升格為國定遺址，被文化部打5次回票。圖／觀旅局提供

台中市牛罵頭遺址申請國定遺址補助，議員楊典忠說，6年被文化部打5次回票，到底是文化部對台中遺址一毛不拔？還是市政府連申請文件都不會寫？他要求地方與中央溝通，盡速讓牛罵頭遺址升格為國定遺址。市長盧秀燕表示，市府連續申請補助5次，文化部如不同意，為什麼不一次講清楚？希望公平對待所有縣市的文化遺址。

楊典忠說，位在鰲峰山上的牛罵頭遺址文化園區，市府2017年完成牛罵頭遺址升格國定遺址評估，2019年向文化部申請補助前後5次，均被文化部打回票。理由分別為法令修正、沒有出土遺物清冊、保存典藏狀況、未考量出土遺物類型損壞的急迫與必要性、經評估暫無立即損壞急迫性、申請主辦單位寫錯、沒有整理標的量化數據。

楊典忠認為，清水牛罵頭遺址符合史前文化的命名遺址，發現與研究歷程久遠，取得文化資產身分的時間很早等3項條件。遺址挖掘到現在超過20年，常設展從2016年到現在7年沒換過，落差太大，市府應加強申請資料內容，並與文化部文資局溝通，盡速讓牛罵頭遺址升格國定遺址。

文化局長陳佳君表示，市府製作牛罵頭遺址相關導覽解說與人力支持，今年爭取到200萬規劃設計經費換展，讓大眾了解遺址內容。

文化部表示，積極協助台中市府，關於升格案，市府僅在2019年7月申請1次，但提報資料不齊全經退回請補送，至今市府未再提申請案；市府申請「牛罵頭考古遺址」相關補助，文資局近5年共計補助4年約850萬元。

文化資產 文化部 溝通 盧秀燕 遺址

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