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台中「高鐵購物城」交通 爭取匝道接國道

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
號稱全台最大的台中烏日高鐵娛樂購物城，基地位在三鐵共構交通門戶，現階段周邊交通非尖峰時間也出現壅塞。圖／吳瓊華提供
號稱全台最大的台中烏日高鐵娛樂購物城，基地位在三鐵共構交通門戶，現階段周邊交通非尖峰時間也出現壅塞。圖／吳瓊華提供

號稱全台最大的台中烏日高鐵娛樂購物城預定今年上半年動工，位在三鐵共構交通門戶，現階段周邊交通已出現壅塞，尖峰更是難以動彈，藍綠議員關切未來會不會變成東區Lalaport第二？變成居民噩夢。市長盧秀燕說「我也高度戒備」，已請立委協助，希望比照后里麗寶樂園，從國道拉一條交流道下來，消費人潮不用走平面道路，直接到達購物城。

「高鐵娛樂購物城」已開始招商，市府都發局審查建照中，廠商原規劃動工日期延期，周邊交通成為關注焦點。當地是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構轉乘區域，光是高鐵平均每天進出人次超過6.5萬人次，號稱全台最大商城。加上鄰近國道1號、國道3號、74快速道路與台鐵、捷運，形成交通門戶。

議員吳瓊華說，得標廠商提供700萬給市府辦理規劃經費，她要求市府提早有作為。她強調不要再走回頭路，像七期新光遠百商圈，還有東區LaLaPo商圈的塞車經驗，帶給地方痛苦。

議員何文海說，高鐵站周邊道路尖峰就回堵塞車，提議打通永春東7路的延伸道路，另設置跨越筏子溪的橋梁，連接至高鐵站周圍，提高預定道路使用率。高鐵娛樂城如沒有超前部署，未來交通雪上加霜。

市長盧秀燕說，最好的方法就是比照麗寶樂園，從國道交流道拉一條匝道，各方來的車輛不用走平面道路，且可能會比后里匝道還便宜，已請立法院跟立法委員顏寬恒、副院長江啟臣等協助。

國道 江啟臣 盧秀燕 議員 顏寬恒 高鐵 麗寶樂園

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