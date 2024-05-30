中捷擬增資20億 年年虧損挨批

中捷5月21日發生濺血案後，一周以來運量跌一成多，門票收入大減。台中市政會議通過編列預算挹注中捷2025年度增資20億，議員李天生認為，「我們不一定要通過增資啊」，每次中捷運量要有起色時，就發生公安事件，年年虧損都有市庫補貼，中捷也未向議員們溝通說明。市長盧秀燕表示，中捷年年虧損「不能怪他們」。

議員李天生說，中捷資本額35億快用完了，2017年設立至今，截至2023年底累計虧損26.3億元，分別虧0.49億、1.03億元、2.05億元、5.36億元、6.02億元、5.91億元及5.44億元，今年預算是虧損7.34億。

李天生指出，中捷要求市府明年度編列20億，列入施政計畫，現在市政會議通過了，要送議會審查，但據他了解，中捷未向議員們溝通說明，「我們不一定要通過增資啊！」他質疑中捷是「嘸要嘸緊」，反正有市庫貼補虧損。

市長盧秀燕回應表示，中捷年年虧損「不能怪他們」，2020年9月通車，就碰上最嚴重的新冠肺炎疫情，店家不能上門、學校不開，政府還呼籲非必要別搭大眾運輸。去年疫情平緩，中捷的虧損降幅明顯，人流回來了。目前疫情平復，去年虧損就降低，董事長顏邦傑也說今年決算會再減損。

李天生表示，中捷公安事件頻傳，盧秀燕也說，「的確很多東西要優化。」

中捷董事長顏邦傑指出，有信心今年虧損可控制降到5億元，在預算額度內，未來持續開源節流，以減少虧損為目標。

李天生提到了運量除門票收入，另要提高副業收入。顏表示，在捷運網路形成前，副業有一定收入，但逐步增加運量可帶入更多收入。李天生不以為然，他說，捷運場站都是選擇熱門、好區段設場站，中捷有用心營運嗎？場站為何一直熱不起來，網紅一碗麵、一個打卡點都吸引民眾朝聖，中捷要動動腦筋。

中捷表示，會持續努力開源節流撙節開支，審慎檢視財務狀況，嚴謹控管資金運用，以確保公司營運資金無虞。